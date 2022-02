Pepe Cibrián reveló la verdad sobre su situación amorosa: "No tengo nada"

El actor dejó en claro que las versiones que circularon recientemente sobre su vida sentimental son mentiras.

"Pepe" Cibrián se expresó tras los rumores de separación que lo involucraron en los últimos días y dejó en claro que eso no ocurrió porque no está en pareja. En su descargo, el actor y director teatral desmintió cada una de las noticias que se dieron en la semana y argumentó con detalles de su vida personal.

El periodista Juan Etchegoyen se expresó en su programa de redes, Mitre Live, y enunció que el actor ya no estaba en pareja por motivos relacionados a los diferentes caminos que él y su supuesto novio querían tomar en su vida. "La convivencia no funcionó, el amor no prosperó y se terminó. Se separaron porque la pandemia les jugó una mala pasada", comenzó su descargo el comunicador.

"Tengo entendido que la persona no famosa de esta relación no quería pasar por el altar", concluyó Etchegoyen sobre la falta de interés que la pareja de Cibrián tendría en formalizar su vínculo. A pesar de la contundencia del periodista en sus declaraciones, "Pepe" se comunicó con Primicias Ya y aclaró que no es así.

La desmentida de "Pepe" Cibrián ante la fake news

Por su parte, el artista dejó en claro que su última ruptura amorosa fue hace cinco años, cuando cortó con su expareja Santiago, con quien compartió su vida durante más de 18 años. "¿Qué separación mía? no entiendo... no hubo ninguna separación. Yo de Santiago me separé hace 5 años", comenzó su descargo el actor.

"Porque no se quería casar...quién. El que no se quiere casar soy yo... en la vida. No tengo novio, no tengo nada", continuó Cibrián y así descartó en absoluto las hipótesis planteadas por la prensa sobre su vida amorosa. "Cosas que dicen, pero yo nunca he dicho eso en televisión ni en nada... ni en broma he dicho eso. Yo nunca tengo pudor en contar mi historia, pero no mis intimidades. O sea, salgo con alguien o no salgo con alguien... esas tonterías, pero nada más".

El mal momento que pasó Pepe Cibrián en medio de una función

Cibrián protagoniza la obra Princesas, 50 años después junto con Marta González y Esmeralda Mitre y recientemente vivieron un difícil momento, cuando una persona del público se descompensó. "Se nos hace muy difícil continuar la función luego de esto. Pero los invitamos con la entrada a que puedan venir a una nueva función cuando ustedes quieran", enunciaron desde el escenario, ya que debieron dar de baja la función.