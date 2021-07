"Pedí despedirme de mi mujer": el difícil momento que vivió el Pelado López cuando tuvo coronavirus

El conductor contó en una entrevista radial un estremecedor momento que vivió con su esposa mientras estaba internado por Covid-19. "Hay que cuidarse", resaltó.

En un estremecedor relato, el conductor Guillermo "El Pelado" López rememoró sus días internado cuando contrajo coronavirus a mediados del pasado mayo para remarcar a sus oyentes que "hay que cuidarse". "Mi mujer me acompañó hasta la puerta y no la dejaban pasar. Y le dije a la chica de seguridad: ‘Dame un segundo que me despido de ella, porque no sé cuántos días voy a estar acá'”, contó angustiado al aire.

“La pasé mal porque estuve como 15 días en cama en mi casa. Y cuando pensaba que ya estaba para que me den el alta, terminé internado porque saturaba mal y me comí cinco días en una clínica. Agradezco cada día que a los cinco días fui a mi casa y me mejoré”, dijo López en una entrevista radial al programa Por Si Las Moscas (La Once Diez).

El ex CQC contó que le costó volver a trabajar en radio y televisión porque "no tenía energía" y quedó con "una sensación de fragilidad jodida". "Por suerte, retomé las actividades. El resto, voy recuperando. Paso a paso, como decía (Mostaza) Merlo”, agregó.

"Me quedó falta de energía. Recién salí con mi mujer a hacer una cosa, ella también lo tuvo, y los dos nos sentíamos agitados por la caminata. Todos me dicen que eso es parte y que en mi caso, además, como tuve neumonía, eso lleva varios meses hasta que volvés a estar óptimo”, explicó López.

El conductor también relató como el coronavirus lo afectó en "lo emocional", con "la ansiedad de zafar, pasarla mal y angustiarme". "En el momento en que me internaron, fue una situación muy fea. Entiendo los protocolos, pero mi mujer me acompañó hasta la puerta y no la dejaban pasar. Y le dije a la chica de seguridad: ‘Dame un segundo que me despido de ella, porque no sé cuántos días voy a estar acá'”, rememoró angustiado.

“No es lo mismo estar internado y que estén tu familia, tus amigos y que te visiten. Entran solo los médicos y las enfermeras un minuto y totalmente cubiertos para protegerse. Es una situación fea y rara, la verdad”, sumó sobre la situación que le tocó vivir.

Aprovechando su experiencia, Pelado aconsejó a quienes lo escuchaban: “Tuve fiebre durante 15 días seguidos, que eso te voltea mal. Y cuando ves que no se va más, decís: ‘¿Qué pasa?’. No quiero asustar a la gente que está escuchando, pero me parece que hay que cuidarse”.