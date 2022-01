Paulo Londra publicó un video con su hija y Rocío Moreno, su expareja, le dejó un comentario incendiario

El artista emocionó a todos con la publicación de un tema inédito junto a su hija pero un comentario de su expareja explotó la guerra.

Paulo Londra emocionó a todos sus fans en su última publicación en las redes sociales. El artista compartió una grabación donde se mostró junto a su hija Isabella Naomi, mientras de fondo sonaba una canción inédita, algo muy esperado por sus seguidores. El tierno momento quedó empañado por un fuerte comentario de su exnovia Rocío Moreno.

“Papá siempre va ser tu admirador número 1, te amo mi leona, el regreso te lo dedico a vos”, escribió el cordobés que estuvo atravesando un proceso judicial que le impedía sacar música nueva.

La publicación no pasó inadvertida entre sus más de 11 millones de seguidores que lo interpretaron como un anticipo de lo que se vendrá en el 2022, después de tres años sin discografía nueva. Es que el artista argentino dejó de lanzar temas en 2019 por un problema con sus productores Kristoman (Cristian Salazar) y Ovy on the Drums (Daniel Oviedo), con quienes había firmado su primer contrato. Sin embargo, luego de una larga batalla judicial, su regreso parece estar cada vez más cerca.

La tajante respuesta de la exnovia de Paulo Londra

Rocío, que ya es mamá de Isabella Naomi y cursa su segundo embarazo fruto de la relación con el músico, se hizo eco del posteo con una particular historia de Instagram.

Utilizó una imagen de una ecografía, pero la intervino de tal manera que pareciera que la beba levantaba el pulgar. “A vos no te llega la dedicatoria y es tipo…”, escribió con humor ácido y en clara referencia a su embarazo de ocho meses.

La publicación de Rocío Moreno contra Paulo Londra.

Del #FreePaulo a la libertad

El embrollo judicial que atravesó Londra se desató a raíz de su cuestionamiento de un contrato que firmó en 2017 con Ovy On The Drums y Kristo en el que le entregaba a Big Ligas los derechos de autor de cualquier obra que incluyera su voz hasta diciembre de 2020. Luego, al firmar con el sello multinacional Warner, el acuerdo se extendió hasta 2025, por lo que todo lo que produjera el cantante hasta entonces tendría que ser dividido con Big Ligas y la Warner.

Sin embargo, el cordobés argumentó que el contrato rubricado en 2017, cuando tenía 19 años, no le fue explicado debidamente y que creyó era para un video que se subiría a las redes, no para los derechos de sus canciones. La situación de Londra cobró notoriedad el año pasado a partir del hashtag #FreePaulo, y no fueron pocos los artistas de diversos géneros y nacionalidades que se expresaron en su respaldo, entre ellos los argentinos Soledad Pastorutti, Abel Pintos y Luciano Pereyra.