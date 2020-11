El nuevo escándalo de Esmeralda Mitre: la descubrieron trepando la casa de su ex.

Esmeralda Mitre fue protagonista de otro escándalo mediático luego de que su ex novio la escrachase intentando entrar a su casa trepando por la terraza. "Vos estás mal de la cabeza", sentenció Juan Cruz Padilla, en contra de la mediática hija del fallecido director de La Nación, Bartolomé Mitre.

Según se puede ver en el video que filmó Padilla, la ex participante del "Cantando 2020" trepó al departamento por la terraza y le exigía que le abriese la puerta, pero él se negaba. "Estás loca, nena, tomátela de acá. No te voy a abrir, nunca más te voy a ver en mi vida. Tomátela, loca. ¡Vos estás mal de la cabeza, nena!", vociferaba él.

"No quiero saber nada con vos, nunca más en mi vida te voy a ver… ¡Sos una enferma! Me das miedo nena, estuviste el otro día, me viniste a ver y revisabas mi camioneta, te vi. Salí corriendo, me das pánico, ¡no te voy a ver nunca más en mi vida!", agregó Juan Cruz Padilla, mientras Esmeralda insistía para que le abriese la puerta.

En un debate de la escandalosa situación, Yanina Latorre opinó en "Los ángeles de la mañana" (El Trece): "Ella no acepta que la dejara, intentó ingresar varias veces a la casa, le tocó la puerta y quiso ingresar por la terraza, trepó la terraza, y se dio cuenta que le cerró todo acceso. Y no se podía bajar porque se tenía que tirar y se podía matar. Pero tampoco se puede entrar así por la fuerza”.

Siguiendo la opinión de Latorre, Ángel de Brito confirmó que Mitre no quiso hablar con el programa y se desentendió del tema. "Nos derivó a su representante. Por ahí no quiere hablar ella y lo usa como vocero. Igual, poco puede explicar porque no estaba en la situación", aseveró el conductor.