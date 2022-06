Papelón de Juanse en un control de alcoholemia: “Se tornó violento”

El músico fue detenido por inspectores de tránsito y protagonizó un momento de tensión. Juanse debió irse caminando del lugar.

Juanse protagonizó un momento de incomodidad y violencia al ser interceptado por inspectores de tránsito por conducir con un nivel de alcoholemia superior al permitido. El cantante de Ratones Paranoicos debió retirarse a pie del lugar donde fue encontrado por la policía ya que su vehículo fue retenido.

"El cantante Juanse se tornó violento con inspectores de transito porque le secuestraron el auto luego de que el test de alcoholemia le diera positivo (0,76grs) a las 3:00 de la mañana en Av. Del Libertador y Arias", expresó el periodista experto en policiales Gastón Marote a través de su cuenta de Twitter y de esa manera se pudo saber que Juanse superó el límite permitido por 0.26 gramos de alcohol en sangre.

El periodista aseguró que el exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina se calmó una vez que llegaron oficiales de la Policía de la Ciudad a la intersección de calles donde fue retenido y en ese momento se retiró caminando. En los comentarios a ese posteo, el cantante recibió críticas por parte de los usuarios de la red social, aunque algunos lo reivindicaron por su "rebeldía".

Fuerte relato de Juanse sobre su espiritualidad

"Yo no creo en Dios, yo le creo a Dios. Con eso sé que estoy protegido y sé que nunca me va a faltar nada porque estoy feliz. Si fuéramos todos perfectos, no haría falta Dios. Serías perfecto, serías Dios", comenzó Juanse su descargo sobre su vínculo con la religión en diálogo con Puente Musical por El Nueve. "En el mundo tenemos un problema muy grande que es el poder, que es mucho más complejo que el dinero. Terminás con todos los labios deformados, operados, todo termina en una farsa", agregó.

"Si pudieras cruzar un puente y encontrarte con una persona...¿con quién te gustaría encontrarte?", enunciaron los conductores Germán "Tripa" Tripel y Florencia Otero. Por su parte, el músico enunció: "Uy, es muy difícil de responder eso. Si es un puente de la existencia, sin dudas, estaría con Jesús. Le diría que lo amo".