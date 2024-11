Pampita habló por primera vez de su separación: “Yo no era la prioridad de Roberto”

Pampita habló por primera vez de su separación: “Destruir”.

Carolina "Pampita" Ardohain rompió el silencio sobre su separación de Roberto García Moritán en una emotiva entrevista exclusiva con Susana Giménez.

La modelo expresó el profundo impacto que tuvo esta ruptura en su vida, afirmando: "Toda mi vida quise tener mi familia y un compañero" y confesó: "nunca me imaginé que todo se iba a destruir".

Pampita habló por primera vez de su separación en el living de Susana Giménez.

Sin embargo, al ser consultada sobre los motivos de la separación, fue contundente y dijo que no iba a hablar mal del empresario y exfuncionario porque “sus hijos estaban viendo la televisión”. A su vez, confesó que apenas se separó no podía ni comer ni dormir durante varios días, por el estrés que le ocasionó la ruptura.

En sus declaraciones, Pampita reflexionó sobre las lecciones aprendidas tras su decepción amorosa: "Hay que tener los ojos bien abiertos siempre" y destacó su capacidad para encontrar gratitud incluso en los momentos más difíciles: "Agradezco todo lo que me pasó y no me arrepiento de nada".

La conversación también dejó entrever que, a pesar de la tristeza, la conductora busca enfocarse en sus hijos y en reconstruir su vida personal mientras atraviesa este proceso de duelo emocional. “Yo no era la prioridad de Roberto”, aclaró en tono de tristeza, al hablar de los compromisos laborales que tenía su ex pareja.

Además, la separación se dio en medio de rumores de crisis prolongadas e infidelidades, aunque Pampita no ahondó en esos temas, prefiriendo centrarse en su postura resiliente. Por último, contó que habla “todos los días” con Moritán porque “continúan siendo familia”.

Marcela Tauro contó la verdad de lo que pasa con Pampita: "No es"

Desde que confirmó su separación de Roberto García Moritán hace poco más de un mes, Pampita se mantuvo en el foco de atención del mundo de la farándula. Desde los motivos de la separación, las capturas que subió con pruebas y las posteriores declaraciones de ambos, los medios estuvieron pendientes de cada detalle, pero nadie se esperaba la noticia que vino después: la modelo ya estaría en pareja nuevamente con el polista Martín Pepa. En medio de esta polémica, Marcela Tauro brindó más detalles sobre este tema.

Al aire en Intrusos, ciclo que conduce Flor de la V en América TV , la periodista de espectáculos opinó sobre las decisiones de Pampita en cuánto a hacer su relación pública y todo el escándalo que conllevó. "Yo a ella la veo muy delgada… Yo no sé si está tan bien. Yo creo que la procesión va por dentro", empezó por decir la comunicadora como un opinión personal.

En este marco, la conductora sumó: "Yo ya la vi delgada el año pasado. La vi muy flaca. En ese momento hablamos de todo, ella no para. La procesión va por dentro y cada uno lo digiere como puede". A esto se sumó el panelista Pampito de forma irónica: "Chicos, busquen las fotos de París y ahí van a ver lo destruida que está".

Entonces, Tauro continuó: "No es solamente plata. Empoderada de la boca para afuera. Bárbaro, tenés todas las marcas, todo lo que quieras, pero estás sola en el hotel". Entonces, Florencia de la V continuó categórica: "Yo no le creo lo de Martín Pepa. Si no estamos diciendo que es una mina fría que no le importa nada… Yo creo que ella estaba enamorada".