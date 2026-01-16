Pablo Echarri le salió al cruce e Eduardo Feinmann.

El conflicto entre Eduardo Feinmann y Nancy Dupláa sumó en las últimas horas un nuevo y explosivo capítulo que ya no solo involucra a la actriz y a su hijo, Luca Martin, sino también a Pablo Echarri, quien decidió intervenir con dureza para defender a su pareja y apuntar directamente contra el periodista.

Todo se originó a partir de los polémicos dichos de Luca Martin sobre Chiche Gelblung, que generaron un fuerte repudio y derivaron en una catarata de críticas en redes sociales. Luego de que el joven fuera entrevistado en Puro Show (El Trece) y dejara en claro que no tenía intención de pedir disculpas, Feinmann reaccionó desde su cuenta de X con un mensaje que volvió a encender la polémica, esta vez apuntando contra su madre.

Eduardo Feinmann se metió con Nancy Dupláa

“De tal palo, tal astilla. Esta astilla es del palo llamado Nancy Dupláa”, escribió el conductor, y fue más allá al afirmar que Luca “se crio con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto”. En el mismo mensaje, Feinmann diferenció a Matías Martin, padre del joven, a quien definió como “un gran tipo, con grandes valores”.

El violento mensaje de Eduardo Feinmann.

Lejos de quedarse callada, Nancy Dupláa respondió en el mismo hilo y defendió con firmeza a su hijo. “Gran madera la de Luca, sensible, empático, buen hijo, buen amigo. Va a aprender a manejar mejor su lengua y estaremos para ayudarlo”, expresó. Además, devolvió la crítica al periodista con una acusación política y social: “¿Será que el del ‘ejemplo’ sos vos? ¿Operando contra los médicos del Garrahan o maltratando estudiantes? El mundo del revés”.

¿Qué le dijo Pablo Echarri a Feimann?

Aunque Feinmann no replicó directamente a la actriz, sí lo hizo cuando Pablo Echarri decidió meterse de lleno en la discusión. El actor fue contundente y sin filtros: “Che cagón, vivió más de 20 años conmigo el chico. ¿No tenés nada para decirme o solo vigilanteás mujeres?”, lanzó, elevando aún más el tono del cruce.

La respuesta del periodista no tardó en llegar y fue igual de dura. Feinmann acusó a Echarri de falta de autoridad moral y lo cuestionó por su silencio frente a hechos del pasado reciente. “Parece que no le enseñaste respeto. Sobre todo respeto a los mayores. Vos siempre defendiendo corruptos y ladrones”, disparó, y continuó con una extensa enumeración de reproches: “Te callaste la boca cuatro años con el vacunatorio VIP, con el robo de vacunas, con el 1000% de inflación acumulada, con el 42% de pobreza y con el 70% de niños pobres. ¿Y ahora venís a hablar? ¿Dónde estabas escondido? Cierto, dijiste que había que fingir demencia”.

Pablo Echarri lo ubicó a Feinmann.

El intercambio, cargado de insultos, reproches personales y fuertes posicionamientos políticos, volvió a dividir las aguas en redes sociales y dejó en evidencia que el conflicto está lejos de apagarse. Por el contrario, la escalada entre Feinmann, Dupláa y Echarri promete seguir sumando capítulos en los próximos días.