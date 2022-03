Pablo Echarri hundió a Fabián Gianola tras las denuncias: "Muy cruel"

Pablo Echarri fulminó a Fabián Gianola tras las denuncias por acoso y abuso sexual por parte de varias ex compañeras de trabajo.

Después de las numerosas denuncias en contra de Fabián Gianola por abuso sexual y acoso por parte de algunas ex compañeras de trabajo, Pablo Echarri salió a destrozarlo a través de una entrevista con el programa Agarrate Catalina, por la radio La Once Diez (AM 1110).

En diálogo con la periodista Catalina Dlugi, el marido de Nancy Dupláa cargó duramente contra su colega, aunque no sólo por las fuertes acusaciones recibidas sino también por una cuestión sindical que profundizó las diferencias ideológicas que ya existían entre ambos.

Pablo Echarri destrozó a Fabián Gianola: "Falsedad"

El actor y productor de 52 años reconoció que con su colega tuvo "una desilusión muy grande" porque "todo comenzó con un tipo muy amable, en apariencia un compañero amable...". Sin embargo, y según contó, todo cambió con el correr del tiempo. "Después, con el tiempo, me di cuenta de que esa amabilidad no era más que falsedad", indicó.

En un momento, Gianola sembró dudas acerca de la honestidad y de los manejos de quienes lideran SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes), entre los que justamente se encuentra Echarri. Entonces, Pablo acusó nuevamente a Fabián de difundir cosas sin fundamentos para beneficiarse porque "él ha sido muy cruel, ha mentido de una forma muy deliberada desde el momento en el que tomó la decisión de constituir una entidad paralela (Inter Artis)".

"Puso sobre la cabeza de todos los que llevamos SAGAI desde hace mucho tiempo un halo de sospecha con respecto a nuestra honestidad", recordó Echarri. Además, remarcó que Gianola "para hacer política e intentar ganar un espacio de poder en el sector de los actores, utilizaba las herramientas más sucias" y añadió: "Vi una cara de él verdaderamente oscura".

"Somos pocos y nos conocemos mucho en este medio...", insistió Echarri. Sin embargo, evitó referirse a las acusaciones en contra de su colega y completó: "Yo no he presenciado cosas efectivas que tengan que ver con las denuncias que él tiene... Si vos mirás atrás y te ponés a comentar algunas situaciones, nadie está sorprendido. No tengas dudas".

Fabián Gianola, denunciado por varias excompañeras por acoso y abuso sexual.

Qué dijo Gianola sobre el trabajo de Echarri en SAGAI

En 2017 en Intrusos (América TV), Pablo Echarri había calificado a Fabián Gianola como "un pésimo compañero". En su momento, disparó: "Siempre puso en tela de juicio nuestra honestidad, fue cruel y sanguinario con nosotros. Es un mentiroso serial, falso como billete de tres pesos".

Como consecuencia, Gianola recogió el guante y reaccionó duramente cuando afirmó que "cuando no sos inocente, salís a agredir e insultar". "No me despierta ninguna sorpresa este tipo de ataques, ya viene desde hace mucho tiempo. Me parece que es algo menor en relación a los problemas que tiene SAGAI, una entidad con muchísimos juicios", añadió.

Asimismo, en TN (Todo Noticias), Gianola acusó que hacía ocho años que no les pagaban "a los actores de doblaje, a los bailarines y a los actores extranjeros". Y avisó: "México le reclama casi seis millones de dólares... Tiene dos petit hotel de dos millones de dólares cada uno. Son de cuatro o cinco pisos que valen fortunas, tienen varios plazos fijos de varios millones de pesos en los Bancos y esa plata nunca se reparte".

Por último, Fabián había asegurado que "tampoco se cuenta qué se hace con los intereses". Y concluyó: "Hay una serie de anomalías y nosotros en Inter Artis -una nueva entidad dirigida por él y otros artistas- hemos armado una gestión en la que tenemos más de mil socios que están preocupados por eso".