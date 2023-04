Pablo Echarri contó lo que nadie sabía de Nancy Duplaá y Gastón Pauls: "Nos atraíamos"

Pablo Echarri relató una anécdota que se remonta a los años en que Nancy Duplaá estaba en pareja con Gastón Pauls. El inesperado testimonio del actor.

Pablo Echarri se acordó de una anécdota que nadie sabía sobre la relación entre su actual pareja Nancy Duplaá y Gastón Pauls, quienes estuvieron juntos solo un año entre 1994 y 1995. El actor contó detalles de algunas cosas que vivieron juntos antes de que sean novios y sorprendió a todos.

"La primera vez que trabajamos juntos fue en la película El Desvío y la verdad es que nos atraíamos, nos dimos cuenta en ese encuentro inicial", expresó Pablo Echarri, quien fue invitado al late night show, Noche A Dente, que conduce Fernando Dente por América TV. Entre otros temas vinculados a su vida laboral, dio detalles de los primeros destellos donde comenzó el amor con Nancy Duplaá.

"Si bien cada uno estaba con su pareja en ese momento, había una atracción bastante fuerte, ella en ese momento estaba con Gastón", reveló el actor, dejando entrever que todo empezó mientras ambos estaban en sus respectivas relaciones amorosas. Cabe recordar que, en ese momento, Echarri estaba en pareja con Natalia Oreiro, que actualmente se encuentra con el líder de Divididos, Ricardo Mollo.

"No tengo dudas que la elijo a ella como madre de mis hijos y como mi compañera ideal, pero no podría continuar con ella si no la eligiera como mi amante", consideró sobre el tipo de relación que mantiene con la actriz. En este sentido, agregó: "Creo que eso es lo que nos lleva hacia adelante todo el tiempo, es algo que seguimos hablando y construyendo".

Pablo Echarri, en la mira por La China Suárez tras rumores de crisis con Rusherking

Pablo Echarri se pronunció sobre su trabajo con María Eugenia "La China" Suárez y soltó palabras de amor y admiración hacia su colega. Esto se dio en medio de rumores de crisis entre la actriz y su pareja, Rusherking, por lo que las alarmas de los periodistas de espectáculos se encendieron al instante.

"No puedo contar nada. Sí, voy a acompañar a China, ya hemos hablado, nos hemos conocido y hemos tenido las primeras charlas de dirección, las pruebas de maquillaje y las pruebas de vestuario", relató el actor de series como Montecristo y El Elegido. Y agregó: "Ella es bárbara, me encanta. Aparte, es un ícono dentro de las actrices jóvenes con una capacidad de llegada muy grande. Eso es interesante porque uno tiene más posibilidad de que su trabajo se luzca".

Estas declaraciones de Echarri pusieron en alerta a la prensa debido a las conclusiones de crisis entre Suárez y Rusherking que Juariu sacó hace algunos días. La influencer notó que una de las repisas de la casa de la actriz en la que el músico tenía sus gorras estaba vacía y eso fue suficiente para instalar públicamente que la pareja podría haberse separado.

"Lo que está escrito es fantástico, es muy compacto y polémico. Es muy polémico. Es una historia que uno puede presumir que impacta mucho en la actualidad y que generará debate porque las líneas divisorias no son tan claras a la hora de hablar de lo que hablará la serie", agregó Echarri, sobre el proyecto en el que participará con "La China".