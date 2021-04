Gonzalo Heredia, el tercero "en discordia": la picante confesión de Nancy Dupláa sobre Pablo Echarri.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa son una de las parejas de artistas más populares de Argentina. Ambos se conocieron grabando Los buscas de siempre en el año 2000 y dese allí construyeron una duradera historia de amor. En las últimas horas, Echarri se animó a hablar de la pareja y confesó quién fue el galán por el que sintió celos al verlo besando a su esposa: "Me pasaba con Gonzalo Heredia. Muchas veces te avergüenza ese sentimiento".

“Estaba basada entre ciertas características sensuales y sexuales, entonces a veces el trabajo nuestro colisiona con los estados de ánimo que podemos tener unos y otros. Lo importante es conservar la libertad artística, la libertad de creación y mirar esas dudas a través del cristal de la confianza”, aseguró Pablo Echarri en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez) en torno a unas recientes declaraciones de Nancy Dupláa sobre su matrimonio.

Y confesó: “Nancy se moría de celos con Celeste Cid, pero pasó tanto tiempo… Esta anécdota data de la misma cantidad de años que tiene mi hija, casi 18. A mí me pasó también, me pasaba cuando compartía rubro con un actor más joven, porque ahí era desigual la pelea”.

“Si es un viejo como yo me lo banco pero cuando es un pendejo, tienen otras herramientas y me sentía un poco inseguro. Me pasaba cuando hacía Socias y estaba con el amigo Gonzalo Heredia. Pero son chispazos, casi te diría que son sentimientos irracionales que no están atravesados por la razón y muchas veces te avergüenza ese sentimiento”, admitió.

Pablo Echarri, ¿se lanza a la política?

En el ciclo Quedate en Casa (El Nueve) Echarri dialogó con Tatiana Schapiro y Luis Bremer sobre sus convicciones políticas y reveló si le gustaría o no ejercer un cargo como Diputado: “No por ahora. Tengo un espacio de gestión política que es SAGAI, muy concreto y donde puedo echarle la mano al colectivo, tengo muchas más certezas y claridad de las necesidades de ese colectivo así que eso cubre hoy mi idea política”.

"Si alguna vez me dedicara a la política buscaría una función administrativa más que legislativa, porque mis años de SAGAI me han dado mucha capacidad a la hora de administrar, entonces tendría que ser alguna intendencia", reflexionó.

Y sobre su larga historia de amor con Nancy Dupláa, remarcó la importancia de las relaciones sexuales en la pareja: "Es muy importante, creo que es una de las herramientas que uno tiene como para ir atravesando el paso del tiempo, el trabajo individual".