Otro desvarío de Yanina Latorre: "Me envidiás a mí que estoy en Miami"

La mediática sigue en Miami y renovó sus críticas contra la gestión del coronavirus a través de un importante delirio.

Desde Miami, Yanina Latorre sigue con sus críticas acerca de la gestión de la pandemia de coronavirus, pero esta vez aprovechó sus redes sociales para celebrar lo bien que le va. Luego de amenazar al presidente Alberto Fernández con no cumplir la cuarentena a su regreso, sugirió que las críticas porsus últimas declaraciones son producto de "la envidia".

Yanina había viajado junto a su familia a Estados Unidos para recibir la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, enfureció luego de que le cancelaran el vuelo a la Argentina, debido a las nuevas restricciones que sólo permiten el ingreso de 600 personas al país, pero a los minutos, cambió de opinión. Luego de definirse como una "vacuna viviente" o de querer incomodar al presidente de la Nación, Fiel a sus alardeos y mal gusto, aprovechó sus redes sociales para compartir, una vez más, su distancia con la realidad.

"Estoy tan ocupada y tan entretenida y tan contenta que no puedo atender. No hay nada más lindo", expresó. En referencia a las críticas que recibió por sus nefastas declaraciones, en un extraño rapto, aseguró: "No hay nada más lindo que te pegue el fracaso, la soledad y el chupi nocturno y estés pendiente del otro". "Mientras yo vivo, ellos siguen hablando de mí. ¿No es hermoso? Cada día estoy más convencida de que soy lo más", lanzó contra la periodista Úrsula Vargues.

"No me importa que me digan que tengo plata. Jodete vos que estás en Buenos Aires pasándola para el orto y me envidiás a mí que estoy en Miami", reforzó en una tanda de videos en la que se muestra en salones de belleza de lujo y en shoppings. En este sentido, pasó por alto la pandemia de coronavirus y la necesidad constante de medidas para evitar contagios.

"¿Por qué carajo vivimos en un país donde decidís vacacionar y la gente disfruta que no puedas volver?”, lanzó. "¿Por qué tiene que haber un tipo que decida que vos no podés volver a tu casa?", cuestionó olvidándose, también, de que en el total de los países del mundo hay representantes en la toma de decisiones.