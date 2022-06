Operaron a Candelaria, la hija de Marcelo Tinelli: los detalles

La influencer contó los motivos que la llevaron a realizarse el retoque en su rostro.

Cande Tinelli pasó por el quirófano y se realizó un retoque estético en su rostro. Desde hace algunos años, la influencer y cantante comenzó un proceso para adaptar su cuerpo a la manera que le gustara, específicamente realizándose una gran cantidad de tatuajes en su cuerpo. Sin embargo la hija de Marcelo Tinelli decidió dar un paso más allá y se sometió a una cirugía.

Según mostró en sus redes sociales, Cande Tinelli decidió visitar a su cirujano plástico para realizarse un retoque en su nariz. A través de sus historias de Instagram, la hija del famoso conductor compartió una selfie en donde mostró su rostro a penas salido del quirófano y explicó por qué había vuelto a someterse a esa intervención.

“Retoque para dulcificar la nariz. En manos del mejor”, escribió Cande Tinelli en sus historias de Instagram luego de etiquetar a su cirujano plástico. Al parecer, la cantante quiso volver a pasar por el quirófano arreglarse detalles de su nariz que no le habían gustado tras la primera intervención que se hizo hace algunos años atrás.

La primera vez que Cande Tinelli se operó la nariz, hizo un fuerte descargo sobre la decisión que había tomado para su rostro. "Me da re contra paja hacerme la que no me opere, no es mi estilo, me operé, me hice una rinoplastia, correccional y estética. No me voy a hacer la boluda, me chupa un huevo si alguien me ve en la calle, ando con esto no me puedo quedar en mi casa encerrada porque me desespero", aseguró.

Cande Tinelli vende contenido erótico en OnlyFans: cuántos dólares cobra

Cande Tinelli, influencer e hija de Marcelo Tinelli, tiene un enorme alcance en sus redes sociales: cuenta con una base de 4.3 millones de seguidores en Instagram. Esto significa una importante fuente de ingresos y muchas posibilidades de crecer en Internet para seguir generando más ganancias. Este es el caso de Cande, quien acaba de anunciar su nuevo proyecto: va a vender contenido en la plataforma para adultos OnlyFans.

A través de una suscripción mensual en dólares, cualquier miembro adherido al servicio puede ver las fotos y videos de la persona a la que desee suscribirse. La principal razón por la que varias estrellas encuentran en esto una fuente de trabajo es porque la paga es en moneda extranjera y sin intermediarios. Varias mujeres famosas del medio, como Florencia Peña y Silvina Luna y Silvina Escudero, también trabajan como creadoras de contenido en una plataforma similar llamada Divas Play.

Cada suscripción en OnlyFans tiene un costo de entre 10 y 20 dólares por persona. Según lo que trascendió, la hija de Tinelli cobrará un mínimo de 15 dólares por cada usuario que desee ver su contenido. “Es un hecho, tengo OnlyFans. Bienvenida yo”, anunció Candelaria a través de sus redes sociales. Cabe destacar que al tratarse de figuras públicas sus ganancias son superiores a las de cualquier otra mujer no famosa de la plataforma.