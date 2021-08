Noelia Marzol y su fuerte descargo sobre ser madre: “¡No me vengan a decir que les jode no dormir!”

Noelia Marzol posteó una dulce foto con su bebé y aprovechó para dar un contundente mensaje.

La actriz y bailarina Noelia Marzol y el jugador de fútbol Ramiro Arias se convirtieron en padres en mayo de este año. Desde entonces, Noelia suele compartir en sus redes sociales varios detalles sobre su primera experiencia con la maternidad. Esta semana, publicó en su cuenta de Instagram una foto de ella con el bebé, a quien llamaron Donatello, y debajo, escribió una dedicatoria por el Día de la Niñez.

En la imagen, aparecen los dos acostados en una cama, acurrucados y de perfil. En poco tiempo, el posteo superó los 100 mil likes. “¡Feliz primer día para mi cerdo! ¿Existe algo más satisfactorio que estos momentos?”, comenzó. “¡No me vengan a decir que jode no dormir! ¡He dejado de dormir por otras tantas idioteces! O por laburo…”, continuó, en referencia a una de las problemáticas más comunes en los primeros meses de maternidad: la falta de sueño.

Noelia Marzol y su bebé con Ramiro Arias, Donatello

“A veces cuando digo que yo la paso fantástico con la maternidad, genera algo feo. Como que me la doy de sabelotodo o que me hago la relajada. Por supuesto que es “sacrificado” pero la recompensa es tan grande… no vale la pena detenerse en lo tedioso cuando el disfrute es inmenso”. El resto de su Instagram aparece casi repleto de retratos del pequeño: uno de él bostezando recién levantado, otro durmiendo acostado sobre su papá y varias otras fotos en brazos de Noelia.

La semana pasada, había realizado otra pubicación para contarles a sus 2 millones de seguidores que se hizo un tatuaje con las iniciales “D”, por Donatello, y “R”, por Ramiro. En esta ocasión, optó por un tatuaje pequeño y discreto en sus costillas, del lado derecho del cuerpo. En el brazo del mismo lado, se tatuó un corazón rojo, también en honor a ellos dos.“¿Vieron cuando te dicen: ‘No te tatúes las iniciales de tu pareja porque si te separás bla, bla, bla?’. Bueno, yo me voy a tatuar las iniciales de mi pareja y de mi hijo porque siempre van a ser mi familia”, publicó.

El incidente más divertido

Esta misma semana, la bailarina le contó a su público que justo un rato antes de una salida romántica con Arias, el bebé les derribó su plan a último momento. “Estoy toda producida, chicos, para tener mi primera cita con mi marido después de ocho meses de embarazo y tres de parto, y el señor volvió de la cancha de jugar... Y bueno, me tengo que quedar en casa, con todo esto que me había puesto para él…”, relató en un video, en donde se la podía ver toda producida. “Al menos salí a comprar pañales. Siempre triunfando”, dijo entre risas.