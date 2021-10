No es La China Suárez: De Paul estaría saliendo con una famosa cantante argentina

Fuertes rumores indican que el futbolista Rodrigo De Paul estaría conociéndose con una popular artista del pop argentino.

Entre la variada cantidad de nombres que circularon como supuestos amantes de La China Suárez tras quedar marcada como la tercera en discordia durante la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, circuló el nombre de Rodrigo De Paul. Si bien el futbolista negó que esto sea cierto, en las últimas horas una reveladora información lo acerca a la cantante Tini Stoessel, con quien tendría "muy buena onda".

Si bien la China no salió a dar declaraciones de ningún tipo, Rodrigo despejó dudas y en diálogo con Flavio Azzaro le juró por su hija Francesca que “jamás se vio, ni habló” con la actriz. Mientras tanto la cuenta @Chusmeteando1 aseguró que el jugador y su mujer, Camila Homs, estarían separados, él en Europa y ella en Buenos Aires junto a sus dos hijos Francesca y Bautista.

En las redes sociales ambos se siguen pero lo sorpresivo es que, no solo no se ponen me gusta, sino que la última foto de él con ella fue en febrero de este año y la última foto de ella con él fue el 15 de julio cuando nació su segundo hijo. Por su parte, Homs puso su cuenta privada en las últimas horas.

Pero lo que más llamó la atención de los seguidores del Wanda Gate se dio durante la publicación que Rodrigo hizo a raíz del partido entre Argentina y Uruguay. Feliz por el gol que metió, el futbolista se expresó en redes sociales y en vez de recibir el me gusta o comentario de su ex mujer, lo recibió de parte de la popular cantante de pop Tini Stoessel. Hasta el momento Tini no figuraba dentro del esquema de parejas románticas del jugador de la Selección Argentina pero según confirmó la revista Pronto ambos se habrían encontrado en Europa hace unas semanas cuando la cantante fue a dar un show.

Incluso, las fuentes de Madrid aseguraron a Pronto que fue De Paul quien llevó a Tini hasta el aeropuerto. Por el momento, ni De Paul ni Tini hablaron al respecto, pero lo que sí se puede apreciar es que ambos se siguen en Instagram.