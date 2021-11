Nicole Neumann se hartó y fue fulminante con Mica Viciconte: “Todo cotillón”

La modelo no aguantó más y se refirió a la actualidad de la relación entre Fabián Cubero y su pareja.

Nicole Neumann se expresó sobre las acusaciones que Mica Viciconte hizo sobre ella en los últimos días y lanzó fulminantes comentarios contra el ex miembro de Combate. La modelo dejó en claro que la tiene sin cuidado la situación amorosa de su ex pareja, Fabián Cubero, y la deportista.

“No se crean todo lo que cuentan, chicos. Igual, está todo bien. ¿Fabián contó que no hubo saludo? Lo bueno es que a Manu Urcera no le interesa estar hablando en la prensa, ni a mí tampoco”, comentó la celebridad en alusión a las declaraciones de Viciconte, donde dio a entender que la ex de su novio no la había saludado.

Neumann, luego se explayó sobre cuán desinteresada está en la vida que el futbolista lleva con Viciconte. “¿Si me crucé con Fabián y Mica? No sé, ni idea. No los vi, sabía que estaban, de hecho las traía su papá porque es el día que están con él. No fue un momento incómodo ni evité nada, a mí ya me da igual, chicos. Es un tema superadísimo hace años. Yo estuve atrás acompañando a Indi, salí cuando arrancaba ya el desfile”.

“Debutó mi hija en la pasarela, que es lo más. El resto, todo cotillón, diría Moria Casán”, cerró la modelo, en diálogo con Intrusos, y así demostró la felicidad y orgullo que le provoca el debut profesional de su hija Indiana, que decidió seguir los pasos de su madre.

Letal palo de Nicole Neumann a Mica Viciconte

No es la primera vez que que Neumann se refiere de esa manera a Viciconte, de hecho, hace algunos días se expresó en una entrevista con A la tarde ante los dichos de la ex Combate, quien había sido consultada por si se tomaría un té con Nicole y no quiso responder de manera pública. Como no podía ser de otra manera, en el programa de Karina Mazzocco le preguntaron a Viciconte si ella sí se juntaría a hablar con Micaela y ella respondió: "Em, ni idea, chicos. Pero sí, tengo un par de cosas que decirle en este momento. Tengo muchísimas cosas que hacer antes igual, eh. Así que bueno, ni idea. No sé. Me gusta tomar té con la gente que me cae bien”. Así, la modelo que comenzó su carrera a sus 12 años demostró una vez más cuán cortante es su vínculo con la pareja de Cubero, de quien se separó hace años por decisión propia.