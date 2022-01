Nicolás Furtado habló tras el escándalo con La China Suárez: "Mucha trascendencia"

Luego de separarse de Benjamín Vicuña, "La China" Suárez estuvo involucrada con el actor, lo que desató una fuerte polémica.

Justo unas semanas antes de que estallara la polémica del Wanda Gate, "La China" Suárez fue vinculada con el famoso actor uruguayo, Nicolás Furtado. Todo comenzó cuando se filtró una foto de ambos artistas compartiendo una cena en Europa, por lo que luego saltaron las versiones de que ella le habría sido infiel a Benjamín Vicuña junto con el artista. Una vez que las aguas se calmaron, el actor decidió romper el silencio al respecto.

Cabe recordar que, en la primera instancia en la que "La China" Suárez fue vinculada con Mauro Icardi, se rumoreaba que estaba en pareja con Nicolás Furtado, situación que luego se descartó ya que el se mostró muy enamorado de Ester Espósito, la famosa actriz española. Envuelto en un escándalo en el que no suele estar acostumbrado, ya que siempre mantuvo en perfil bajo en cuánto a lo mediático, el actor esperó el tiempo prudencial para hablar del tema sin volver a ser el foco del escándalo.

En diálogo con La Nación, Nicolás Furtado se refirió a la manera en que la polémica repercutió en su vida. "En su justa medida le doy su lugar, su espacio. Y listo", comenzó por decir y, de esta manera, dejó en claro que no le había importado mucho lo que se dijera sobre él, ya que sabía muy bien en que momento de su vida estaba parado.

"No le doy mucha trascendencia o trato de que no sea algo tan importante tampoco. Es una consecuencia de mi trabajo", continuó por explicar Nicolás Furtado sin profundizar mucho en el tema. De esta manera dejó en claro que "no es ni más ni menos" que el efecto de ser un personaje público y prefiere tomárselo sin muchos apegos, ya que puede terminar por afectarlo.

Cuarta temporada de El Marginal: una sorpresa para todos los fanáticos

El rostro de Nicolás Furtado tomó mucha más fama luego de brillar con el rol de Diosito en El Marginal, la famosa serie de Sebastián Ortega que está reconocida como una de las producciones más exitosas del país. Luego de tres temporadas exitosas que giraban en torno al pasado de la primera entrega, UnderGround anunció la llegada de una cuarta que, dentro de la línea temporal, sería la más cercana al presente.

Así es como, luego de dos años de espera, el pasado miércoles 19 de enero, llegó a Netflix la cuarta temporada de El Marginal. Además, a diferencia de lo que muchos esperaban, todos los capítulos fueron subidos por lo que no habrá que esperar una semana para el estreno de cada uno.