Nico Vázquez pasó un papelón en un baño público: "Desparramo"

El actor se sinceró sobre un gracioso y bochornoso momento que le tocó vivir en medio de un importante viaje.

Nico Vázquez reveló una escatológica y bochornosa anécdota que vivió en un viaje a Grecia. En tono humorístico y con ánimo de mostrarse trasparente hacia sus fanáticos, el actor contó la situación con detalles e intentó quitarle dramatismo a la situación. "Eso fue tremendo. Que fea sensación", confesó por decir Vázquez.

En una reciente entrevista que brindó con Guido Kaczka y Claudia "La Gunda" Fontán para Radio la 100, la pareja de Gimena Accardi reveló que tuvo una situación que se le fue de las manos luego de probar diversidad de comida griega. "Yo estaba muy contento con la comida. Viste que le ponen a todo yogur, y por ahí yo no estaba tanto con los lácteos pero si disfrutaba la comida", confesó sobre el viaje que realizó hace algunos años atrás.

"Un día vamos a la playa, todo bien, clima espectacular, yo con malla bien cortita. Dije 'Esta es mi vida'", contextualizó el actor. Y aunque en ese entonces parecía que todo iba bien, sufrió una fuerte descompostura. "En un momento van todos a meterse al mar y ahí yo ya sentí un ruido extraño en mi estómago. Me decían que me meta al mar con ellos y yo les decía que me esperen", continuó.

Nico Vázquez salió corriendo al baño que tenía más cerca y allí la situación se le fue de las manos: "Me fui a un nivel muy alto. Empezó como un gasecito muy suave y terminó siendo un desparramo muy feo". "Me ayudó un señor que estaba ahí y le terminé dejando 50 euros. Me sentía muy avergonzado de lo que yo había hecho en ese baño", confesó el actor entre risas.

Por último, el ex Casi Ángeles sentenció: "De ahí me tuve que ir directo a bañar porque estaba todo cagado. Me quedé mal, no podía ver el yogurt después. Pero bueno, soy humano y me pasó".

Inesperada separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi: los motivos

Salió a la luz el desconocido motivo de separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. Los actores conforman una de las parejas más queridas de la farándula, sin embargo, sufrieron un momento de crisis que los mantuvo distanciados por un tiempo. En una reciente entrevista, el actor reveló detalles de esta desconocida pelea.

En diálogo con La Nación, Vázquez reveló que, a lo largo de sus 15 años de relación con la actriz, hubo varios altibajos que tuvieron que enfrentar como pareja. Precisamente, el actor se refirió a una fuerte crisis que atravesaron hace algunos años atrás y que los llevó a estar separados durante algunos días.

La situación se dio en el 2014 y sucedió en un momento muy complicado de trabajo para ambos, en donde tenían muy poco tiempo para compartir como pareja. "Yo grababa Mis amigos de siempre y todas las noches protagonizaba Stravaganza Tango. Y Gime hacía Dos pícaros sinvergüenzas. Ese vernos poco y el despegue de energías nos provocó fricciones", empezó por relatar el reconocido actor.

En ese sentido, Vázquez confesó: "Nos tomamos un tiempo para ver qué sentíamos y estuvimos separados diez días". Sin embargo, más allá de este mal momento, el actor aseguró que les sirvió para reforzar la pareja. "La pareja perfecta no existe porque no existe la perfección, sino más bien lo contrario, la imperfección. Se trata de poder convivir con eso, y de darnos cuenta de que cada ser humano es distinto, y que lo que parece perfecto para uno resulta sumamente imperfecto para otro", reflexionó.

Por último, el exCasi Ángeles habló de la cantidad de tiempo compartido junto a Accardi y aseguró que todo el tiempo intentan acompañarse mutuamente en cada proyecto. "Con Gime llevamos 15 años juntos y en el medio nos pasaron un montón de cosas, muchas fueron bastante terribles y públicas, y así y todo seguimos eligiéndonos, agarrándonos de la mano", sentenció.