Nati Jota y Alberto Samid se cruzaron por un comentario sexual

A través de Twitter, Nati Jota y Alberto Samid tuvieron un inesperado cruce que sorprendió a todos.

Nati Jota y Alberto Samid protagonizaron un cruce a través de sus redes sociales. La influencer escribió una frase sexual que había dicho en el programa Nadie Dice Nada por Luzu TV, motivo por el cual el empresario de la carne la castigó y se generó un momento tenso a la vista de todos sus seguidores.

En Twitter se dio la pelea menos pensada. La influencer e integrante del programa Nadie Dice Nada conducido por Nico Occhiato en Luzu TV, se expresó mediante su perfil en referencia a una situación vivida en el ciclo que se transmite de lunes a viernes de 10 a 13 horas, pero tuvo la sorpresiva respuesta de Alberto Samid, quien últimamente se mantiene activo en sus redes.

"El sexo habilita la heladera", expresó Nati Jota. Tan solo dos minutos después, tuvo la respuesta del empresario que la descolocó por completo: "Muy a tono con lo que está viviendo el país". Samid la expuso tras el atentado a Cristina Kirchner, que fue en horas de la noche del pasado jueves 1° de septiembre, y explotó frente al tuit de la influencer que nada tenía que ver con el tema.

El cruce se viralizó en pocas horas y Nati no se calló nada. "Qué pesado Samid dejá de escribirme", lanzó dejando entrever que es reiterativo con los mensajes. Rápidamente, la gente empezó a tomar posición por uno y por otro. Semanas atrás, quien protagonizó la mítica pelea con Mauro Viale en vivo, había utilizado sus redes pero para piropear a "La China" Suárez, hecho que también se volvió viral.

Por su parte, Nati Jota no se refirió más al tema y el cruce quedó ahí. Sin embargo, Samid mantuvo algunos idas y vueltas con la gente que interactuaba con el tuit. Entre ellos se encontró Pablo Gravellone, periodista de TN y El Trece, quien manifestó su postura: "La piba escribe lo que quiere ¿Cual es el problema?". Poco le importó al empresario, quien soltó: "Gran reflexión del pajín. Digamos todo".

Nati Jota fue destrozada en las redes por una teoría discriminatoria

Nati Jota fue criticada en redes sociales por declaraciones que tuvo al aire, sobre la competencia entre amigas mujeres. La columnista de Nadie Dice Nada contó que las mujeres, incluso ella, muchas veces llevan a una fiesta a una amiga menos hegemónica para no perder oportunidades a la hora de conocer hombres.

"Nati Jota dijo que todas las minas incluso ella siempre tratan de elegir a una amiga más fea para salir así le dan bola a ella y no a la amiga. Los comentarios afirmando eso me dejaron claro que está lleno de amistades de mierda y todas minas envidiosas y resentidas", reza un tweet que se volvió viral, con casi 40 mil likes y más de 3500 retuits.

"Tal vez no elijo a mi amiga más linda para ir a un lugar", comenzó su descargo Nati cuando el conductor Nicolás Occhiato la frenó. "Pará, vos tenés que ir a un lugar donde sabés que hay alguien que te gusta y decís 'a ella no porque es más linda que yo'?", cuestionó y ella aclaró que no era tan así pero que no lleva a esa "amiga perrota" en ese tipo de situaciones.