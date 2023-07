Nati Jota subió un preocupante video que asustó a muchos: "Peor"

La conductora de Olga se mostró devastada por el dramático momento que vivió al regresar a su casa. Qué le pasó.

Nati Jota impactó a sus más de 2,5 millones de seguidores de Instagram con un video que grabó tirada en el piso de su departamento con los ojos llorosos. La conductor del canal de streaming Olga vivió un drama el último miércoles por la noche cuando regresó a su hogar.

La influencer había comenzado la jornada protagonizando una sorprendente situación luego de piropear a un joven que caminaba por la calle. El clip se volvió viral y todos pensaron que iba a hablar sobre los sucedido en sus historias, pero todos quedaron impactados al escucharla contar la traumática que vivió.

"Momento en el que volvés a ser una bebé llorando en el piso y le decís a tu papá lo que te pasó como si él pudiera hacer algo y lo único que puede hacer es putearte", comenzó Nati en su descargo. "Acabo de rayar todo mi auto, un montón. Mi puta cochera es muy rebuscada para entrar, siempre entro bárbaro, pero hoy venía apurada y bueno dije: entra bien... Hay que tener cuidado", continuó.

"Lo que peor me pone es que fue mi culpa", remarcó en el pie de la foto que subió en la siguiente storie mientras se tomaba la cabeza con sus manos. "Soy una tarada, la verdad. Todos tienen razón cuando me quieren cancelar... En vez de ir para atrás, seguí para adelante, pensé que se terminaba el roce, que iba a ser algo chiquito. Nivel llanto en el piso", cerró.

Nati Jota piropeó a un hombre y el joven la encaró en vivo

Nati Jota sorprendió a un chico que pasaba caminando por la puerta del estudio de Olga, el canal de streaming en el que trabaja, y lo encaró en vivo. Todo ocurrió en plena emisión al aire de Sería Increíble, el programa que realiza junto a Eial Moldavsky y Leti Siciliani. De repente, un joven pasó caminando por la calle y Nati, cuando lo vio desde la ventana, le tiró un piropo. Sin embargo, no se dio cuenta de que los micrófonos externos estaban conectados y, rápidamente, el joven la escuchó y reaccionó.

Al verlo desde lejos, Nati comentó: "Está lindo el chico...". Pero la periodista no tuvo en cuenta que la gente que pasaba por la calle estaba escuchando toda la conversación. "¡Me olvidé que estaban los parlantitos de afuera prendidos. ¡Qué vergüenza! ¿Se fue?", les preguntó a sus compañeros, mientras se tapaba la cara con un gesto de timidez. Y la producción decidió invitar al chico al estudio.

"Hola, ¿Qué tal? Mucho gusto. Nati. ¿Qué hacés?", se presentó la conductora, visiblemente nerviosa. El joven la saludó, le dijo que se llamaba Facundo, que tenía 27 años que estaba camino a la empresa de alimentos en la que trabaja. "Cada vez que paso saludo y miro, hoy parece que tuve más suerte que las veces pasadas", sostuvo el joven.

Además, aseguró que escucha el programa siempre y que le parece "excelente" el desempeño de Nati como conductora. Al escuchar sus palabras, se puso todavía más nerviosa y escupió el mate. "¿Cómo es tu situación sentimental?", le preguntó Jota. "Soltero, hace tres años", respondió Facundo. "¿Fuiste infiel alguna vez", indagó Nati. "Sí, pero hace muchos años. En mis primeras relaciones", le explicó el joven. "Valoralo, el pibe te dice la verdad. Es un divino, te podría mentir", le aconsejó Siciliani.

Cuando los conductores le preguntaron si estaba llegando tarde a su trabajo por estar allí, Facundo admitió: "Sí, claro. De hecho, me están puteando porque un par de compañeras me están viendo". "¿Dijo compañeras? No, no, no. Yo alguien que trabaja con mujeres, no. Todas trolas esas compañeras. ¿Son lindas?", indagó Nati, entre risas. "Sí, son lindas. Son lo más, además", reconoció.

"Bueno, Facu, cualquier cosa te llamamos. Vamos a disfrutar de tu belleza cada día. Te pido perdón si te incomodé, la verdad, me olvidé de que estaban los parlantes de afuera. Hablé con mi mente y no filtré. Te pido disculpas y gracias por tu amorosidad", cerró Nati.