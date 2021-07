Murió Marta Campa, la madre de Ricardo Fort: tenía 86 años

La madre de Ricardo, quien sufría de arritmia y tuvo un paro cardíaco mortal, se encontraba internada desde hacía dos años y medio tras haber padecido un ACV.

A los 86 años, falleció Marta Fort. La madre de Ricardo, quien sufría de arritmia y tuvo un paro cardíaco mortal, estaba internada desde hacía dos años y medio tras haber padecido un ACV. Se encontraba en el centro de rehabilitación Basilea, en la Ciudad de Buenos Aires.

Con una edad avanzada, Marta Fort no pudo recibir visitas en forma normal debido a los protocolos vigentes por la pandemia del coronavirus. Su historial clínico en torno a las internaciones se ensanchaba cada vez más hasta el día de hoy.

En enero de 2019 y producto de una trombosis pulmonar, Marta Campa (su nombre real) fue internada en enero de 2019. En ese momento, en el Hospital Italiano, estuvo internada tres semanas en coma farmacológico y luego le detectaron un coágulo de sangre en los pulmones. Desde ese momento, su activa vida comenzó a decaer.

En el pasado, Marta Fort solía decir sobre su fórmula para gozar de buena salud: "El secreto es que cuando vos caminas por el mundo y la gente te dice cosas, no hay que absorber la negación de los demás, las malas ondas no van. No podemos vivir de la negación del pasado porque no nos deja vivir el futuro y el presente”.

El recuerdo de Marta Fort sobre su hijo Ricardo

“Hablaba seguido conmigo, porque todo el tiempo era: ‘Mamá necesito esto, mamá necesito aquello. Yo lo amaba como era, la gente en este país lo amaba, he perdido lo más importante de mi vida. Estoy muy dolida y muy angustiada. Él era un genio, su forma de crear...”, manifestó Marta Fort tiempo atrás.

Por otro lado, agregó: "Él vivió como quiso. A sus hermanos les molestaba que no controlara sus gastos, gastaba muchísimo. Lo querían pero no lo comprendían. Espero que esto que pasó sea una forma de mantenernos unidos”.

En cuanto a la crianza de sus nietos, hijos del fallecido Ricardo, Marta Fort (protagonista de uno de los videos más virales de la historia de internet junto a Ricardo), aseguró: “Yo no voy a tener la tenencia porque como abuela soy un desastre y ahora no tengo la capacidad para criar a los chicos. Sí, voy a estar cerca de ellos”.