Murió Luis Vadalá, expareja de Moria Casán

El empresario saltó a la fama por su relación de casi 10 años con la diva. Tenía 69 años y estaba internado hace varios días en el Hospital Británico de Buenos Aires.

Luis Vadalá, expareja de Moria Casán, murió este domingo a sus 69 años en el Hospital Británico de Buenos Aires. La triste noticia fue confirmada por Daniel Gómez Rinaldi.

El empresario estuvo diez años en pareja con la diva y tuvo un regreso fugaz a los medios cuando participó de Gran Hermano Famosos en 2007. La causa del fallecimiento no trascendió, pero Fabiana Araujo, una de las panelistas de Implacables, señaló que Vadalá “estaba internado en el Hospital Británico hace varios días. Estaba enfermo y se había alejado de los medios”.

“Dejó de trabajar en la TV y terminó trabajando atendiendo al público en una panadería de Flores”, agregó la exmodelo, sobre el local que el mediático abrió en ese barrio porteño en 2016. En ese entonces, el exmediático fue fotografiado por el equipo de Infama

Según confirmó Maxi Cardaci, jefe de prensa de Moria, la artista se enteró del deceso de su ex por Luis Ventura y le envió sus condolencias a la familia de quien fuera su pareja durante los ‘90. Sin embargo, de manera pública, evitó hacer comentarios. “Nada que decir, solo que estoy viva preparándome para hacer Brujas 30 años”, se limitó a decir en diálogo con Gómez Rinaldi.

Luis Vadalá y Moria Casán: del amor a la guerra judicial

La relación entre Vadalá y Moria no terminó en buenos términos. Cuando se conocieron, él se desempeñaba en un taller mecánico, pero al poco tiempo abandonó ese oficio. De todas formas, Lograron ensamblar sus familias: ella tenía a Sofía Gala, fruto de su matrimonio con Mario Castiglione, y él era padre de Ingrid. Fue así que comenzaron una vida juntos en la que funcionaban como un equipo.

Pero el romance tuvo un abrupto final por una supuesta infidelidad de él. De hecho, su separación es muy recordada por una entrevista que concedieron juntos en el living de Susana Giménez en la que hubo reproches de ambas partes.

En 2016, cuando fue descubierto por las cámaras de Infama, se negó a hablar de Moria, quien lo había demandado judicialmente y le había puesto un bozal legal: “Si no la nombramos mejor. No quiero recordar. Lo que pasó, pasó. No tiene sentido recordar lo que ya pasó”. “Quiero evitarme problemas. Nunca se sabe cuándo el diablo mete la cola. Cuando el adversario hay que tratar de no pelearse”, agregó.

Por su parte, Moría sacó a relucir su lengua karateka cuando fue entrevistada por el programa que supo conducir Santiago del Moro para conocer su parecer sobre la nueva vida de su expareja. "¿Qué opinión me merece? Nada, no hablo de esas personas ni de nadie. Me parece maravilloso que trabaje. Cuando estaba conmigo no trabajaba. Yo le decía 'por qué no te ponés un taxi' y él decía 'no, soy el marido de Moria Casán'. Después me pidió plata para ponerse un remís y no le pude dar. Pero me parece maravilloso lo de la panadería", señaló la One.