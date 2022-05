Moria soltó la lengua karateca y fulminó a Mirtha y Susana: "No me comparen porque me devalúan"

Moria "La One" habló de sus éxitos en el teatro y arremetió contra Mirtha Legrand y Susana Giménez con fulminantes comentarios.

En pleno éxito en las temporadas teatrales de Brujas y Julio César, Moria Casán soltó la lengua karateca y apuntó directo a Mirtha Legrand y Susana Giménez. "La One" no se ahorró la picante reflexión sobre las divas de la televisión argentina con una sentencia tajante: "No me comparen".

"No me comparen con Susana ni Mirtha porque me devalúan", comentó Moria en una entrevista radial con Cristina Pérez (Radio Rivadavia). Y, directa, lanzó: "No tengo nada que ver con ellas, no es por bajarles el precio pero soy una artista transgresora que no se queda nunca en un lugar de comodidad".

También, "La One" afirmó que si bien respeta mucho a ambas conductoras, no comparte el mote de diva en el que la posicionan -al mismo nivel que ellas- y reflexionó al respecto: "Yo soy mucho más que una diva y nada que ver con ese título. Entiendo en cuanto a glam y permanencia, pero tengo una trayectoria y hago una transgresión. Soy una 'outsider' del sistema y no tengo nada que ver con esas dos mujeres".

Moria Casán lanzó un guiño político para Sergio Massa: "Un gran mediador"

Entrevistada por El Destape, Moria Casán habló de la excelente relación que tiene con la familia del "Pato" Galmarini y comentó cómo se desarrollan los encuentros familiares, en los que no se habla de política. "Él (Sergio) está muy bien en sus funciones, pero prefiero no hablar mucho de eso", expresó la mamá de la también actriz Sofía Gala.

Pero ante la pregunta de 'si veía a Massa para una futura candidatura a Vicepresidencia o Presidencia' Moria no dudó en elogiar al político y detallar: "Si hay alguien que tiene pasta, cintura y es brillante en eso, es Sergio. Por sobradas razones. Y ahora con la gestión en el fondo, que el mismo Guzmán le agradeció, demostró que es un gran mediador entre todas las fuerzas del Frente de Todos. Él quiere juntar gente. La separación no da, no se construye nada con eso. Le veo mucha pasta a Massa, está más que preparado".

También, en tono humorístico, "La One" contó cómo se refiere a Massa en la intimidad familiar y precisó: "Yo le digo ‘Ser Gei’, él me dice “Mami Mo’. Yo le digo 'hacés el hula hula con la cintura, baby, no cintureás la política'".