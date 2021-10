Moria se metió entre Wanda y La China: "Las ninfómanas digitales"

Moria no se quiso quedar afuera del escándalo del momento y aportó su ácida mirada acerca de la ruptura que mantiene a toda la farándula argentina en vilo.

Fiel a su lengua karateka, Moria Casán opinó en su cuenta de Twitter sobre el escándalo del momento que involucra a Mauro Icardi y Wanda Nara -en una supuesta ruptura- y a Eugenia La China Suárez como la sospechada tercera en discordia. "Entiendan a las ninfómanas digitales", sentenció La One.

A contramano de la mayoría, Moria brindó su apoyo tanto a Wanda Nara como a La China Suárez. "Chiques, entiendan a las ninfómanas digitales, no juzguen #NuevaEra #coVIDA la gente no tiene género, los cuernos se subliman en posteos! Está TODO OK #ENJOY", tuiteó, picante.

Y en una clara chicana dirigida a Mauro Icardi, sentenció: "A favor siempre de todas las women #CS y #WN aguanten los men! salen de nuestro hole, no lo digieren!!!".

Las capturas de los mensajes de Mauro Icardi con La China Suárez que enojaron a Wanda Nara

La escandalosa ruptura entre Wanda Nara y Mauro Icardi va acumulando cada vez más capítulos y en esta oportunidad fue el turno de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece), programa de televisión abierta que conduce Ángel de Brito. Allí, el periodista comenzó diciendo que "El Juego del Calamar (la serie coreana de Netflix) es una pavada al lado de lo que van a escuchar, no saben toda la información que tiene Yanina Latorre para contarles". Y aseguró que "además de los chats con La China Suárez, también hay llamadas y mensajes de Telegram...".

"Ah, ya es de trampín lo de Telegram", acotó la panelista Maite Peñoñori. Y De Brito fue directamente a la introducción de la información concreta acerca de este caso que sacudió a la farándula argentina en general: "Separación, divorcio, posible viaje a la Argentina y La China Suárez está involucrada. Hay una conversación post escándalo entre Wanda y Benjamín Vicuña. Hay actores, hay un jugador de Real Madrid metido en el medio, hay de todo...".

Casi sobre el final de LAM (El Trece), entre el conductor Ángel de Brito y la panelista Yanina Latorre confirmaron lo que realmente ocurrió, con varias capturas de pantalla incluidas con los chats entre todos los protagonistas de esta historia. "Hay un hermetismo absoluto, nadie está contestando el teléfono... Ni Vicuña me respondió", reconoció la "Angelita". Y profundizó: "Wanda dejó a Icardi a partir de los mensajes que ella encontró, que son reales y son de Telegram. La ´zorra´ en la que habla ella en la historias es La China. La relación de La China se cortó con todas sus amigas".