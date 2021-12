Mica Viciconte y una revelación sobre las hijas de Cubero: "No entendían"

La celebridad de televisión hizo saber al público sobre una íntima conversación que tuvo con las hijas de su pareja, Fabián Cubero.

Mica Viciconte se sinceró sobre una charla íntima que tuvo con Indiana, Allegra y Sienna, las tres hijas que Fabián Cubero tuvo con Nicole Neumann. En su descargo, la ex participante de Combate hizo alusión a cómo tomaron las niñas la llegada de un hermanito a sus vidas.

"Cuando se lo contamos a las nenas al principio no entendían, pero están re contentas. Me tocan la panza, tratan de escuchar, es un momento súper lindo. Y sentirte como acompañada con ellas es muy lindo", comenzó su descargo la pareja de Cubero, en diálogo con Catalina Dlugi.

La celebridad continuó en referencia a las precauciones que decidió tener con el tema: "A veces, los niños sienten como que llega alguien para dejarlos de lado. El bebé va a traer unión, va a querer el amor de las hermanas y ellas entendieron que viene a acompañar y a unir y que no va a dejar a nadie de lado".

"Esto (de tener un hijo) estaba hablado con Fabián desde el día uno que lo conocí. Cuando se enteró, se puso a llorar desconsolado y pensé que se había arrepentido. Pero le gustó mucho que sea un nene", siguió Viciconte y cerró: "No me caso, no es algo que proyecté, ni proyecto, no me vuelve loca el casamiento. Incluso, creo que terminé de entender que el casamiento no es para mí, no me siento cómoda en ese lugar. En ese sentido soy más relajada".

Mica Viciconte sobre su deseo de tener hijos con Fabián Cubero

La ex participante de Bailando por un sueño se expresó, en diálogo con Caras, reveló la charla que tuvo con Cubero sobre la maternidad: "Lo hablé ni bien lo conocí. Era algo que él sabía que quería. Y se lo pregunté porque como tenía tres nenas estaba en todo su derecho de no querer más hijos. Algo que estaba bien, pero por lo que quizá no me arriesgaba a que funcione o no. Su respuesta fue que no cerraba las puertas...habrá pensado 'esta quiere un hijo ya' (risas). Yo hablaba a futuro".

"Le planteé el tema y creo que le cayó mal la comida (vuelve a reír). Me dijo: 'Bueno, busquemos el año que viene' y le contesté que no, que mejor este año. Porque, le aclaré, 'no sé si es tan fácil'. Yo nunca había buscado con otra pareja y no sabía si había algo que podía impedirlo. Empecé a ver médicos y a consultar, por ejemplo, el tema de las vacunas", cerró la celebridad.