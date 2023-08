Mica Viciconte contó la verdad de su convivencia con la hija de Cubero: "Todo el día"

La influencer reveló cómo tomó la llegada de la niña a su casa y cómo es ahora la dinámica familiar.

Mica Viciconte rompió el silencio sobre su convivencia con Indiana Cubero y contó la verdad detrás de este tema que protagoniza la farándula desde hace varios meses. La famosa influencer confesó cómo es vivir con la mayor de las hijas de su pareja, Fabián Cubero, y hasta reveló cómo cambió la dinámica familiar.

Tras denunciar a su mamá, Nicole Neumann, por maltrato, la niña de 13 años se mudó a la casa de su papá, la cual comparte con Viciconte. A partir de esto, ambas mostraron tener una muy buena relación en redes sociales. Sin embargo, ahora la ganadora de Masterchef Celebrity 3 contó la verdad detrás de la convivencia con la niña.

"No me cambió la organización de la casa con la llegada de Indiana, es algo favorable porque Luca está todo el día con su hermana y se divierte", confesó Viciconte en diálogo con La Once Diez. Luego, le tiró un palito a Nicole Neumann: "Se cría en un ambiente de amor, de paz”.

En este marco, sumó: "En ningún momento se me ocurrió ocupar el rol de madre con alguien que no es mi hija. Pero terminás amándolas como si fueran tus hijas. Yo las adoro, hace 6 años que convivimos".

Mica Viciconte subió una foto que enfurece a Nicole Neumann: "Hinchar"

El enfrentamiento entre Nicole Neumann y Mica Viciconte recrudeció luego del distanciamiento de Indiana Cubero con su madre. La hija mayor de Nicole y Fabián Cubero vive con su padre y su pareja desde finales del año pasado y hace poco más de un mes trascendió que la adolescente denunció a su mamá por supuesto maltrato.

Y aunque Mica y Nicole no se siguen en las redes, y ni siquiera se mencionan, en más de una oportunidad utilizan sus cuentas de Instagram para enviarse indirectas. Hace algunas semanas, la exfigura de Combate subió una foto con la perrita que la modelo le regaló a su hija, algo que muchos interpretaron como una chicana. Y el último fin de semana lo volvió a hacer.

La panelista de Ariel en su salsa fue al cine con su pareja e Indiana Cubero. Además de compartir la foto en Instagram, marcó con una fuerte flecha roja que estaba presente la hija mayor del exfutbolista de Vélez, disfrutando con ellos de la película y de una tarde en familia.

A pesar que mediáticamente la efervescencia del conflicto entre las dos familias, en especial el de Nicole e Indiana, se encuentra en una tensa calma, el conflicto está lejos de solucionarse. De hecho, según indicaron en Intrusos, los primeros intentos para recomponer el vínculo entre madre e hija fallaron.