Mercedes Morán publicó un descargo en Twitter tras ser abucheada en el Teatro Colón

La actriz Mercedes Morán formó parte de Theodora, la adaptación de una pieza clásica del Siglo XVII, y parte de los espectadores se mostraron disgustados con su monólogo.

El domingo 3 de octubre se realizó la última función de Theodora en el Teatro Colón. La obra es un oratorio de Georg Friedrich Händel con libreto de Thomas Morell, basado en una obra de Robert Boyle publicada el 1687 con el nombre de The Martyrdom of Theodora and Didymu y en su adaptación local, Mercedes Morán fue una de las actrices principales. Y aunque cuenta con una larga trayectoria cargada de éxitos, al momento de saludar al público, la actriz fue abucheada.

¿Cuál fue el motivo por el que el trabajo de la artista fue desaprobado? Según señalaron algunos usuarios de Twitter, la adaptación de la obra, que se presentó por primera vez en 1950, tenía un fuerte contenido "feminista", en el que Morán mencionaba problemáticas sociales que se viven en la Argentina, algo que no fue aceptado por todos.

"Abuchearon a Mercedes Moran en el Teatro Colón en el estreno de Theodora. Dicen que se puso a delirar con el feminismo y el público no se lo perdonó. El kirchnerismo AGONIZA. Disfruten y compartan el video", escribió un usuario que filmó el saludo final de la actriz. "Fui al Teatro Colón a ver ópera y la metieron a Mercedes Morán a tirar líneas sobre pseudofeminismo y la mar en coche y al terminar la abuchearon mal. Tanto que en el saludo final no pudo salir sola", sumó otra persona. "Usan el Teatro Colón para cualquier pelotudez , ¿¿no existen otros teatros para que vaya a boludear Mercedes Morán??", se quejó otra.

Para colmo, la viralización del video en el que se escuchan los silbidos contra la actriz, hicieron que la polémica se instalara en las redes, donde no tardaron en señalar que Mercedes forma parte del colectivo de Actrices Argentinas, que militó públicamente a favor de la Ley del Aborto y que tiene una ideología feminista, al igual que el libreto que le tocó interpretar.

Lejos de esquivar las críticas, la intérprete de 66 años decidió hacer un descargo en sus redes sociales. "Soy actriz. Interpretó personajes. Me alegra hacerlos creíbles. Pero yo no soy mis personajes, eso", aclaró, junto a un emoji de un corazón verde y recibió el apoyo de muchos de sus seguidores. "Eso le sucede a las grandes actrices", manifestó Pablo Echarri, mientras que Jean Pierre Noher también le dedicó un mensaje de aliento.

"La gente no comprende "el contrato" que existe con la ficción. Tu trabajo, el que sea, siempre me ha gustado; buscas interpretar de manera excelente y única a cada personaje y eso es disfrutable, para un espectador ñoño como yo", señaló otro seguidor. Pero también hubo quienes redoblaron la apuesta, como una usuario que celebró que el público haya desaprobado su interpretación: "No, Mercedes. Hace rato que usted dejó de ser actriz para pasar a ser militante de causas extremas. Utiliza la actuación para bajar línea. Aplaudo a los espectadores del Colón que la abuchearon".