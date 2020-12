Eliminada del certamen, Iliana Calabró anunció quién le gustaría que gane la competencia.

Luego de un fugaz paso por las cocinas de "MasterChef Celebrity" Iliana Calabró quedó fuera de la competencia, aunque sigue a diario el programa y se animó a opinar sobre quién ganará la competencia. Sin pelos en la lengua, lanzó su candidata para ganar, de cara a las semifinales: "Yo desde el minuto uno por como se viene desempeñando me pasa algo autorreferencial con eso de mujer batalladora, le pongo muchas fichas a Claudia (Villafañe)".

"El 23 se graba la final y no podré estar porque ya que viajaré a Carlos Paz y estamos muy justos de tiempo para el debut de la comedia. Me encantó estar en el programa y volver a tener el nivel de popularidad que tuve antes cuando participé del Cantando. Fue una gran experiencia y me llevo lo mejor", comentó Iliana, en diálogo con PirmiciasYa.

Consultada sobre quién podría convertirse en el gran ganador o ganadora del programa de Telefe, aseveró: "Tengo cariño a mucha gente, pero me pasa que, más allá de la partida de Diego Maradona que fue fuerte para todos y más para su familia, yo desde el minuto uno por como se viene desempeñando me pasa algo autorreferencial con eso de mujer batalladora, le pongo muchas fichas a Claudia, puede que gane ella".

"No obstante, me parece que Belu Lucius cocina fabuloso y Sofía Pachano es una gran cocinera. Pero por esa mamá que logra llevar adelante a su familia y que se anima a una experiencia nueva, le pongo la fichas a Claudia y también a este grupete que te nombré", agregó la hermana de la periodista Marina Calabró.

Iliana ya está instalada en Carlos Paz debido a que formará parte del elenco de "La Mentirita", obra que será estrenada el 1 de enero en el Teatro Del Lago, y que protagonizará junto a Fredy Villarreal, Rodrigo Noya, René Bertrand, Laura Bruni y Morena Rial, en su debut teatral. "Esperemos que sea un éxito porque tiene todos los condimentos. Es una comedia familiar donde van a encontrar una historia enroscada con música, canciones, fiesta, humor... Se van a divertir mucho. Es una historia muy sana y fresca, que es lo que necesitaba la gente después de tanto tiempo de no ir al teatro", adelantó.