Martín Demichelis no lo oculta más: quién es la mujer por la que terminó con Evangelina Anderson

Martín Demichelis ya estaría en pareja.

El cierre de 2025 encontró a Martín Demichelis atravesando un profundo cambio personal. Tras una separación escandalosa de Evangelina Anderson, que derivó en una fuerte disputa legal por la división de bienes y el patrimonio construido durante 18 años de relación, el exfutbolista y director técnico volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez por su nueva vida sentimental.

A comienzos de diciembre, un video grabado en Mendoza encendió las alarmas: Demichelis aparecía junto a una mujer desconocida y, como suele ocurrir, las especulaciones no tardaron en multiplicarse. Días después, la investigación periodística puso nombre y apellido a la protagonista.

¿Quién es la nueva novia de Martín Demichelis?

Según reveló Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (América TV), se trata de Mica, una mujer que tendría un centro estético en el barrio porteño de Belgrano. “Es la nueva novia de Demichelis, me dice mi fuente”, lanzó la panelista, confirmando lo que muchos sospechaban.

Lejos de ocultarse, el entrenador fue visto nuevamente en público. A casi 20 días de aquel primer video, las cámaras de PrimiciasYa lo captaron en La Huella, José Ignacio, disfrutando de una tarde de sol junto a Mica y sus hijos. Anteojos oscuros, clima distendido y gestos de cercanía: la postal terminó de confirmar que el romance ya no es un rumor. Borrón y cuenta nueva para “Micho”, que se mostró relajado y acompañado por su círculo íntimo.

¿Qué dijo Demichelis cuando estalló el escándalo?

Antes de que la relación quedara expuesta sin filtros, Demichelis había intentado bajar el perfil del asunto. Tras la viralización del primer video en Mendoza, el exdefensor sintió la necesidad de hablar para resguardar la integridad de la mujer involucrada, en un momento en el que el vínculo todavía era incipiente.

Yanina Latorre contó al aire que se comunicó directamente con él para conocer su versión. “Fui a Mendoza con amigos y me encontré con otros amigos. Ella, como otras chicas, era parte de la mesa. Hay un momento donde se ve una mano mía en su hombro, pero no hubo un solo beso ni nada”, explicó Demichelis, negando en ese entonces cualquier romance.

Martín Demichelis junto a su nueva novia.

Hoy, con nuevas imágenes y apariciones públicas, Demichelis parece haber dejado atrás las desmentidas. Mientras su separación con Evangelina Anderson sigue dando que hablar en el plano judicial, el exfutbolista ya no oculta que rehizo su vida amorosa, y el romance con Mica avanza sin vuelta atrás.