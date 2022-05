Martín Bossi lapidó a María Becerra y Tini: "Estamos en el horno"

El humorista se expresó sobre el contenido lírico de una canción de las cantantes pop Tini y María Becerra. Martín Bossi habló del machismo en la música.

Martín Bossi se expresó sobre el machismo en la música y aludió a una de las canciones más populares de Tini y Maria Becerra, Miénteme. El actor e imitador dio a concoer su postura ante la letra del track y fue fulminante.

"Estamos hablando de deconstruir, de no violencia de género, y la música más escuchada es la más misógina, que es el reggaetón. Con videoclips donde hay un hombre con oro y muchas mujeres en la cama porque tiene oro y plata", comenzó su descargo el humorista en diálogo con María Laura Santillán. Bossi criticó que Bad Bunny sea premiado con los más importantes galardones de la industria musical por sus letras machistas y añadió: "Los que luchan por un mundo mejor bailan eso sin entender lo que está sucediendo. Si a un pibito chiquito le pones reggaetón, con letras obsesivas con el traste, 'ella se merece', 'Gasolina', 'dale gasolina, menéalo, menéalo’, entonces desde el vamos la cosa está mal".

Martín se refirió a la canción más popular en plataformas digitales de música de Tini y María Becerra y fue lapidario con las artistas por el mensaje que él percibe en su tema. "Dos representantes mujeres que dicen 'miénteme, haz lo que tú quieras conmigo'. Yo las adoro a las chicas, son dos talentos, pero mirá que loco ¿no? Estamos en el horno", señaló. Y concluyó: "Creo que la batalla cultural en el mundo está bastante perdida. De hecho, nos manipulan como quieren".

Martín Bossi y su vínculo con el teatro

El actor se expresó sobre su amor por el teatro y definió a esa rama artística como la única no digitalizable. "Hay un instante que es privado, ojalá que eso no se extinga. Tengo 47 años, me quedan 20 de profesión, voy a estar todavía en ese nichito donde las almas se entrelazan y no hay más nada que eso", explicó Martín Bossi. Y sumó: "Entonces lo disfruto. Con la llegada de la pandemia fue muy frustrante trabajar para que se rían y no verlos reírse, fue fuerte".

"Está ahora otra vez. Estuve dos años soñando con la vuelta. Fue como la guerra. El barbijo, los chinos, la guerra. Nos fuimos. Hubo dos años que los tuve que editar de mi cabeza. Digo que tengo 47 pero tengo 45, los dos de la pandemia no los viví. Creo que vi lo peor del ser humano en la calle, en los medios, en la fila de los bancos", cerró.