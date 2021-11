Se pudrió todo con María Laura Santillán en LM+: "Hubo lío"

La bajaron de la cobertura de las elecciones y estalló la interna. Todos los detalles por los que María Laura Santillán no estará en LN+ este domingo.

María Laura Santillán quedó a un lado de la cobertura de las Elecciones Legislativas en LN+. La noticia, teniendo en cuenta que diferentes versiones aseguraban su presencia dentro del canal macrista, generó impacto y sorpresa en el periodismo argentino.

Fue Adrián Pallares, conductor de Intrusos, quien confirmó esta noticia a través de su cuenta de Twitter: "Finalmente María Laura Santillán no estará en la transmisión de las elecciones en La Nación+. Laura Di Marco formará parte del equipo y ocuparía el lugar de la otra Laura. Hubo lío dicen".

No se conocieron mayores detalles sobre la ausencia de María Laura Santillán, quien hace varias semanas tuvo su reaparición televisiva (justamente) en LN+. Allí hizo su descargo contra las autoridades de Telenoche, acusando a sus antiguos empleadores, sugestivamente, de haberla corrido contra su voluntad.

María Laura Santillán reveló la discriminación que sufrió en El Trece

Pasaron varios meses de su salida de Telenoche. Sin embargo, este jueves decidió volver a la televisión para concederle una entrevista a Jonatan Viale en LN+ y contar toda la verdad sobre su salida: María Laura Santillán no se guardó nada y cargó contra quienes tomaron la determinación de cerrar su ciclo en un canal donde trabajó por más de 30 años.

“Es la primera vez que voy a la tele desde que terminó mi trabajo en El Trece después de 30 años. Tardé un poco y estaba muy triste... estuve muy triste y no acepté ninguna invitación. Extraño muchísimo”, comenzó diciendo María Laura Santillán. Pese a seguir trabajando en radio, la exconductora del noticiero central de El Trece siente nostalgia por los tiempos pasados.

Sin filtros, Santillán manifestó: “Estoy todos los días en la radio, eh. Extraño estar liderando un equipo, estar escuchando, a mi me gusta mucho el repartir el lugar, que todos se luzcan, que nos escuchemos. Por suerte todos mis compañeros no paran y me hicieron un aguante... hay amigos del alma y personas que me han hecho un aguante increíble y eso me tuvo entretenida pero claro que estoy triste... 30 años son más largos que un matrimonio”.