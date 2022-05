Marlene Montaner frenó en seco a una movilera de El Trece: "No soy ninguna bruja"

La esposa del cantante Ricardo Montaner se hartó de los rumores que indicaban un posible enfrentamiento con su nuera Stefi Roitman.

Marlene Montaner se desquitó en un móvil televisivo realizado durante este jueves 26. La esposa del cantante Ricardo Montaner despejó todo tipo de rumores que vinculaban un posible enfrentamiento con alguien de su círculo íntimo y dejó un mensaje a aquellas personas que la tildaron de "bruja".

En un móvil de Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich a través de El Trece, Marlene Montaner se mostró en la presentación del nuevo disco de Ricardo llamado Tango. "Es la culminación de lo que hemos escuchado durante muchos años en casa, así que es una maravilla", expresó.

Por otra parte, se mostró contenta por la nueva serie en la cual se mostrará a la vida de la familia: Los Montaner, que se emitirá por Disney +. "Qué sorpresa ese reality... te digo que en verdad, está buenísimo. Vi los tres primeros capítulos y me encantó. Yo me vería", destacó la empresaria.

"Van a ver que los Montaner somos una familia totalmente imperfecta pero divertidísima", añadió. Posteriormente, se refirió al nacimiento de su nieto Índigo y la llegada de otros dos: Apolo y Sebastián: "A final de año vamos a tener siete nietos. Estamos felices con eso también".

En ese momento, se refirió a los rumores de embarazo de Stefi Roitman, pareja de su hijo Ricky, y negó que esté embarazada. "Todavía no, pero será cuando Dios diga que tiene que ser. Por ahora disfrutamos de esto y cuando venga la segunda camada vamos a disfrutar de los otros también", dijo.

A su vez aprovechó el momento para desquitarse, dado que semanas atrás se comentó que estaban enfrentadas. De hecho, la habían tildado de "bruja", motivo por el cual se cansó y lanzó: "Me da risa porque acá dicen que nosotras no nos llevamos y que soy una bruja y no. La amo profundamente y ella me ama a mí, así que lamento decirles que no es cierto".

"En la familia cada quien tiene su rol", remarcó cuando le preguntaron si se animaría a subir al escenario y cantar. "Ellos cantan, yo dirijo videos, así que cada quien tiene su espacio", añadió la dueña de la discográfica Sonorodven.

La tremenda confesión de Ricky Montaner sobre su propia serie

La familia Montaner lanzó una noticia por fuera de la actividad musical y se trata de la nueva serie que retratará su vida a través de un docu-reality en Disney +. Al respecto, Ricky Montaner habló sobre este tema y dejó un sentido mensaje para quienes los apoyan y se sienten representados.

La producción audiovisual contará sus vidas y se llamará Los Montaner, protagonizada tanto por toda la familia -Ricardo, Mau, Ricky y Marlene- como por Stefi Roitman y Camilo Etcheverry, respectivas parejas de los jóvenes cantantes. "Como familia sentimos un llamado que va más allá de las canciones. Nos solo las nuestras, también las de nuestro padre, las de Camilo y las de Evaluna", expresó Ricky en diálogo con La Nación.

En esta misma línea opinó qué piensan al respecto de la dinámica familiar que se mediatizó en este último tiempo: "Nuestro ejemplo de familia ha servido de ayuda y de refugio para mucha gente". Por tal motivo dejó entrever que no tienen ningún inconveniente si los fanáticos desean conocer lo que ocurre puertas para adentro.