Mario Massaccesi contó lo que nadie esperaba de Cuestión de Peso: "Nos quedamos en la calle"

Un momento conmovedor se vivió en CDP (Cuestión de Peso), el ciclo conducido por Mario Massaccesi en Canal Trece, cuando Natee, una de las participantes de esta edición que ya recibió el alta, volvió al programa para contar el difícil momento que atraviesa.

Con una sinceridad cruda, la mujer relató que actualmente no tiene un lugar donde vivir. “Fue muy difícil, porque definitivamente nos quedamos en la calle. Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo nos quedamos sin casa. Entre las tres hermanas contratamos un abogado. Vendimos nuestra casa y compramos otra, pero no llegamos a terminar de pagarla. Antes de hacerlo, mis padres firmaron un documento en el que, si no entregaban una gran cantidad de dinero en una semana, lo perdían todo”, explicó, visiblemente afectada.

El impacto fue devastador. “Nos quedamos sin nada y terminamos separados. Ahora estoy viviendo en un quincho hasta el 20, pero después no sé dónde voy a estar”, comentó Natee. Mario Massaccesi indagó más sobre lo ocurrido, buscando aclarar la situación.

“Fue una estafa en una transacción inmobiliaria. Perdimos absolutamente todo. Nos fuimos a un alquiler porque el dueño prometió pagarlo hasta que nos entregara la casa. Pero luego, a través del abogado, descubrimos que nunca iba a entregarla. Nos dijeron que el alquiler lo teníamos que pagar nosotros, pero el monto era altísimo”, añadió Natee.

Ante la pregunta de dónde estaban viviendo ahora, Natee describió la dura realidad que enfrenta su familia: “Mi papá y mi mamá están en la casa que era de mi abuela, en un cuartito que usamos como depósito. Mi hermana se fue a lo de una amiga, y yo me quedé en un lugar donde cuidaban a mi gato por unos días. Ahora me quedo en la calle otra vez, pero voy buscando dónde parar”.

Mario preguntó si alguna vez había tenido que vivir en la calle, y la respuesta de Natee fue desgarradora: “Sí, pasé dos noches en la plaza de Morón, cerca del quincho donde me quedaba. Dormí en un banco, con mi almohadita de viaje y un buzo. Dejé la mitad de mis cosas en un depósito en Boedo y las otras en Lanús. Me fui con lo que tenía encima”, relató, dejando al público sin palabras.

Tristeza en Cuestión de Peso por lo que contó Matías: "Un tumor"

Matías, participante de Cuestión de Peso (El Trece) que consiguió el alta médica con 54,2 kilos bajados, hizo un duro anuncio en el programa frente a Mario Massaccesi, los médicos nutricionistas y los televidentes. "La voy a pelear", comunicó el joven que sueña con pesar menos de 100 kilos.

Emocionado por haber recibido el alta médica y seguir su tratamiento fuera de cámaras para lograr su objetivo final -llegar a pesar menos de 100 kilos y "poder jugar al fútbol"-, Matías confesó que está preocupado por su salud: "No estoy pasando un buen momento laboral, económico como de salud. Tengo un problema... me detectaron un tumor en la boca, me tengo que operar y es una nueva lucha y la voy a superar". Tras revelar su condición, Matías contó cómo recibió el diagnóstico y la tranquilidad inicial que le manifestó el equipo médico: "Fui al dentista porque tenía inflamada la boca y resulta que tengo un tumor en la boca que los médicos tienen que extirpar. Aparentemente, gracias a Dios, parece que es benigno, pero uno está preocupado".

"Es una pequeña batalla más que me da el de arriba y la voy a pelear. Yo me estaba tratando en odontología de la UBA y me atendieron muy bien, pero hasta febrero no hay turno para hacerme un tratamiento de Periodoncia y eso me lo tengo que hacer antes de la operación. Y supuestamente me quieren operar en enero", sumó Matías, visiblemente preocupado. "Yo me estoy moviendo por otro lado para ver si puedo conseguir que me atiendan en otro hospital público", agregó.

En ese momento, el profesor de Educación Física Sergio Verón lo tranquilizó a Matías y le comunicó que la producción del programa se puso en contacto con una profesional médica de odontología, la doctora Mariana Gómez, para ayudarlo en su tratamiento pre-quirúrgico. En tono optimista, Mario Massaccesi miró a Matías y le dijo: "Imaginate lo que hubiese sido este momento con cincuentipico de kilos más, sin poder caminar (...) Ahora sos un tipo vital, más allá de esto puntual, que puede moverse por sus propios medios para ocuparte de esto que, en este momento, tenés que ocuparte".

"Sin tener 'la salud actual que tengo', no sé si llegaría a contarla. Cuestión de Peso me salvó la vida. La obesidad es igual a la muerte y acá nos dan la posibilidad de cambiar nuestra vida para bien, estoy muy contento de haber entrado al programa", cerró Matías, emocionado ante las lágrimas.