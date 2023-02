Marianela Mirra y un posteo que dejó mudos a sus seguidores: "Garchando"

La ganadora de Gran Hermano sorprendió a todos. Marianela Mirra y un insólito posteo en Instagram, donde reveló el motivo por el que no vio la gala de nominación del último miércoles.

Marianela Mirra sorprendió a todos sus seguidores de Instagram. Es que la exparticipante de Gran Hermano (ganadora de la edición 2007) publicó una historia en la que explicó las razones por las que no vio la gala de nominación del reality conducido por Santiago del Moro. "Garchando", escribió la cordobesa.

De acuerdo a sus palabras, Marianela Mirra no observó la gala del pasado miércoles 15 de febrero debido a que tuvo intimidad. "No vi Gran Hermano ayer, ¡me quedé garchando hasta tarde!", argumentó la mediática, generando sorpresa entre sus seguidores. Acto seguido, la ganadora de la edición 2007 se defendió de las críticas recibidas por su sincericidio.

"No se conforman con nada. Si opino, si no opino, o tengo sexo en vez de ver Gran Hermano. Problema de ustedes", sentenció Marianela Mirra. De este modo, la cordobesa dejó en claro que no tiene como prioridad observar el reality en el que una vez se coronó ganadora.

Marianela Mirra dijo lo que todos pensaban de Julieta Poggio: "No sabía"

Marianela Mirra apuntó contra la edición 2022 de Gran Hermano y expuso a Julieta Poggio, una de las participantes más queridas de esta temporada. La exparticpante del reality analizó la actitud de la actriz y modelo e hizo un fuerte descargo en redes que generó gran polémica.

A través de sus historias de Instagram, la participante del programa en la edición del 2007 opinó sobre esta entrega de Gran Hermano y fue determinante: "Gran Hermano eran los de antes. Todos lindos, carismáticos e inteligentes, proponíamos temas que abarcaba familias enteras". Además, en su descargo, apuntó contra Julieta y aseguró que lo único que tiene es "que es linda".

Precisamente, Mirra se refirió a un momento en el que los participantes se pusieron a imitar a sus compañeros por pedido de la producción y la bailarina no entendía la dinámica. Contundente, Marianela escribió: "Juli Poggio es actriz y no sabía jugar al dígalo con mímica. ¡La quiero! Pero solo es linda che...".