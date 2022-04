María Valenzuela enfrenta un nuevo problema de salud que la obliga a pasar por el quirófano: "Tengo bultos"

La actriz reveló que su salud sigue empeorando y al problema de los dientes, ahora se le suma otro malestar.

Hace menos de un mes, María Valenzuela se animó a hacer público el problema de salud que la aqueja, una dificultad para comer que la hizo bajar de peso de manera abrupta hasta llegar a pesar 35 kilos. Sin embargo, ese parece no ser el único problema de salud que preocupa a la actriz, que reveló que deberá someterse a una cirugía.

Luego de la notoriedad que tomó la salud de María Valenzuela, un nuevo problema preocupa a la artista. “Me tengo que operar las lolas, por eso también me estoy haciendo mamografía, análisis de sangre. Tengo bultos, está todo encapsulado, mal. Me voy a sacar las prótesis y me voy a quedar con lo que tenga”, expresó la actriz con suma preocupación.

Fue Carlos Monti el periodista al que María Valenzuela le envió el audio comentándole la situación lamentable que le toca atravesar. En "Nosotros a la Mañana" reprodujeron el audio de la actriz y explicaron que se le encapsularon las prótesis mamarias. Es por eso que la artista deberá someterse a una cirugía de extracción de las prótesis. Pero aunque esté dispuesta a hacerlo, es importante que recupere su peso.

“No puedo hacerme masajes ni ponerme boca abajo”, lamentó María Valenzuela con respecto a las molestias que le ocasiona tener las prótesis encapsuladas. Para poder avanzar en el tratamiento, contó que "Me estoy preparando con análisis de sangre, tomando suplemento para tener más fuerza, más proteína, para que me levante el ánimo y la energía”.

María Valenzuela empezó un tratamiento dental

Como si esto fuera poco, María Valenzuela también se está encargando de mejorar su salud bucal. Finamente, empezó un tratamiento de la mano de Marcelo Carta, un odontólogo que actualmente vivie en el sur y se ofreció a ayudarla a resolver este problema que no le permite comer con normalidad.

“No mastico, pero me sacó bastante el dolor, porque me puso una resina en todo lo que es la boca, en las encías", expresó la artista con respecto al tratamiento que está haciendo junto a su nuevo odontólogo. Al parecer, hasta el momento, María Valenzuela no tuvo novedades del famoso Manuel, al que le dedicó el video donde expresaba que no se quiere morir.

En este momento, lo más importante es su salud, pero para avanzar con los procesos de mejora, es primordial que recupere un peso saludable, para que su cuerpo pueda resistir a la intervención quirúrgica de las mamas y lo que haya que hacer para recuperar su salud bucal.