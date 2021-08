Marcelo Mazzarello atacó a Flor Peña: "Yo no pude ir a Chacarita a despedir a mi viejo"

"Parece que sí se podía ir a Olivos para tener charlas que estaban por el costado", se quejó el actor macrista.

En medio del escándalo que se desató alrededor de la figura de Florencia Peña, luego de que su nombre figurara en una lista de visitas que recibió el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos en mayo de 2020, distintas figuras del arco político, cultural y mediático se solidarizaron con ella por los fuertes ataques que recibió en las redes sociales, donde la tildaron de "Gato del Presidente". Pero también hubo muchas personas que señalaron que la justificación que dio la actriz sobre su reunión no fue suficiente, como por ejemplo, Marcelo Mazzarello.

"Va más allá del sector (político) al cual pertenezcas: Yo no pude ir a Chacarita a despedir a mi viejo, no lo pude visitar en la clínica", manifestó el actor en declaraciones radiales, en referencia a la cuarentena que decretó el Gobierno en 2020, que no le permitió acompañar a su padre en sus últimos días. Y agregó, molesto: "Un año después te enterás de que hubo como una realidad paralela donde sí se podía. El Congreso sesionaba vía Zoom, pero parece que sí se podía ir a Olivos para tener charlas que estaban por el costado".

Además, señaló que no tienen ningún problema puntual con la conductora de Flor de equipo pero que no coincide con la forma en la que se involucró en los problemas que atravesaron los artistas por la pandemia. "No es nada personal con ella, pero no tenía una representación gremial y de haberla tenido porque yo tampoco... Yo fui al gremio varias veces a reclamar por el trabajo de los actores y está cerrado también. De hecho no te atienden físicamente. Entonces uno empieza a ver que había como un cuento, porque sentís que nos contaron un cuento a algunos que estaba sostenido en los medios en general y otra realidad paralela para los habitantes del poder", expuso.

"Y dentro de eso, como lo vinimos viendo en muchas fotografías, lo vimos al Presidente con Moyano, que se reunían en distintos lugares. Te empezás a acordar de todos los viajes, de todas las cosas que saltaron, no es que saltaron para la vacuna, saltaron para todo y mientras tanto a vos te señalaban: ‘quedate en casa, no hagas esto’. Me acuerdo de la señora que sacó a pasear al perro y la llevaron presa", agregó. Por último, señaló que luego de los festejos que tuvieron lugar en el Obelisco por el campeonato de la Selección Argentina de Copa América "no subieron los casos" de coronavirus y que le parece sospechoso. "Tengo la sensación de que nos estuvieron mintiendo en un montón de cosas, ya no puedo creerles nada ni de los números, porque aparentemente es todo falso", concluyó.

Por su parte, Peña hizo un fuerte descargo en su programa el martes 2 y aseguró que el único fin de su reunión fue encontrar herramientas para que los artistas pudieran seguir trabajando en una situación sanitaria crítica. "Dejemos de pensar que los actores son personas millonarias. Somos laburantes y en ese momento se me ocurrió, junto a otros compañeros, ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución", explicó. Y enfatizó en que no tiene relación con Fernández: "Yo empecé a trabajar a los 7 años, hace 40 años que trabajo y cumplo 47 años en tres meses. ¿Tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie? ¿Qué llegué hasta acá sin ayuda de nadie? ¿Qué no necesito nada de nada? ¿Qué soy una mujer valiente e independiente? ¿Qué les pasa?".