Marcela Tinayre compartió una desubicada foto y se volvió viral: "Pasó"

El posteo de Marcela Tinayre que revolucionó las redes sociales. Qué explicación dio la conductora de Polémica en el Bar.

Marcela Tinayre está hace días en los titulares de todos los medios por los rumores de salida de Polémica en el Bar. Hasta el momento, la conductora no habló al respecto, pero sí hizo un posteo que llamó la atención de todos. Y aunque rápidamente lo eliminó, alguien le sacó una captura y rápidamente se volvió viral.

La desubicada foto que la hija de Mirtha Legrand compartió en sus historias de Instagram generó gran revuelo en las redes sociales. Tras los chistes y ola de comentarios que generó su publicación, Marcela aclaró la situación y dejó en claro que todo se trató de un error.

En medio de la tranquilidad del feriado del último lunes, Tinayre subió una fotografía de mal gusto e indiscreta a sus stories: un hombre sentado con parte de su trasero al aire. La imagen fue eliminada minutos después, pero una instagramer llegó a sacarle una captura e inició un debate.

“¿La subió sabiendo lo que hacía o se la habrá querido mandar a alguien y la subió por error a sus historias?”, preguntó Pochis de @gossipeame. En la misma sintonía, desde la cuenta de LAM bromearon: “Contenido premium el de Marce”.

Ante este curioso episodio, este martes Tinayre explicó lo sucedido. "Jajajajaja, me la pasó un amigo” afirmó la conductora de Polémica ante la consulta de un medio. “Me equivoqué. Es un amigo que me lo mandó, la sacó en un restaurante. Ni me di cuenta. Era para una amiga”, aclaró, en diálogo con TN.

Marcela Tinayre reveló lo menos pensado sobre una figura de LAM

Marcela Tinayre es una conductora de televisión que tuvo programas de aire a principios de los 2000 y desde hace algunos años volvió a la pantalla chica, pero en el cable. Todo cambió este año, cuando fue convocada para hacerse cargo de la conducción de Polémica en el Bar. Desde entonces ganó mucha popularidad y cada tanto sus dicho cobran gran repercusión, tal y como lo que dijo hace algunos días de otra figura de América TV.

Carmen Barbieri y Yanina Latorre protagonizaron una de las peleas más fuertes de los últimos tiempos y se dijeron de todo al aire desde sus respectivos programas. Como consecuencia, Tinayre opinó ante las actitudes de ambas y dejó en claro que no está de acuerdo con el accionar de sus colegas.. "A mí esto me dejó impresionada, primero porque se habla de alguien enfermo que ya falleció, pero la otra parte también le dice ‘¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Cuál es tu apellido?’ No hay necesidad de llegar a esto", remarcó la madre de Juana y Nacho Viale.

"Son dos mujeres que tienen su carrera, que son inteligentes, su lugar cada una. Si alguna vez nos llegase a pasar esto, yo al otro día pediría perdón al público. Las dos tendrían que pedir perdón al público y además ¿esto vende? ¿La gente quiere consumir esto?", continuó su descargo la figura de América. De esa manera, Tinayre se diferenció de la manera de proceder de sus colegas, ya que ella nunca protagonizó peleas de ese tinte a nivel mediático.