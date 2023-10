Marcela Tinayre reveló lo menos pensado sobre una figura de LAM: "Me dejó impresionada"

La conductora de televisión apuntó contra su colega. Marcela Tinayre contó lo impensado de un famosa panelista.

Marcela Tinayre es una conductora de televisión que tuvo programas de aire a principios de los 2000 y desde hace algunos años volvió a la pantalla chica en el cable. Asimismo, la hija de Mirtha Legrand llegó a la TV de aire este año con Polémica en el bar y por ese motivo volvió a cobrar popularidad. De esa manera, las declaraciones de Tinayre tienen más repercusión en la actualidad y así sucedió con sus recientes dichos sobre otra figura de América TV.

Carmen Barbieri y Yanina Latorre protagonizaron una de las peleas más fuertes de la farándula en los últimos días y se dijeron de todo al aire. Como consecuencia, Tinayre opinó ante las actitudes de ambas y dejó en claro que no está de acuerdo con la manera de manejarse de ninguna de sus colegas. "A mí esto me dejó impresionada, primero porque se habla de alguien enfermo que ya falleció, pero la otra parte también le dice ‘¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Cuál es tu apellido?’ No hay necesidad de llegar a esto", comentó la madre de Juana y Nacho Viale en Polémica en el bar, ciclo que sale al aire los sábados por la noche como nuevo horario.

"Son dos mujeres que tienen su carrera, que son inteligentes, su lugar cada una. Si alguna vez nos llegase a pasar esto, yo al otro día pediría perdón al público. Las dos tendrían que pedir perdón al público y además ¿esto vende? ¿La gente quiere consumir esto?", continuó su descargo la conductora de televisión. De esa manera, Tinayre se diferenció de la manera de proceder de sus colegas, ya que ella nunca ha protagonizado peleas de ese tinte a nivel mediático.

La pelea de Carmen Barbieri y Yanina Latorre

La madre de Federico Bal se pronunció en contra de Yanina Latorre porque la panelista habló mal de la intimidad de su exesposo, Santiago Bal, y de su hijo. "Cómo le falta el respeto a mi hijo de la manera en que se lo falta, cómo habla de un hombre que está muerto. No tiene respeto por nada ni por nadie. Esta no te la voy a perdonar, me estás haciendo pasar un muy mal momento hace varios años", soltó Carmen. Y siguió: "Si vos juntás los programas... ¿Qué carta documento? Hacele un juicio. Y ella cree que yo necesito la plata, vos sabés muy bien que yo no la necesito. ¿Qué hago con la plata si yo hago juicio? Todo lo que gane, porque voy a ganar este juicio, va a ir para mis queridos colegas y compañeros actores que viven en la Casa del Teatro".

Yanina Latorre había reaccionado a unas declaraciones previas a las citadas que Barbieri había tenido contra ella y soltó: "Yo nunca hablé ni de tus cuernos, ni de que Santiago (Bal) te dejó con una deuda con el fisco, que tuviste que pagar y laburar años; que le limpiabas el culo mientras tenía una enfermedad y el tipo te garcaba y te dejó endeudada, te afanaron entre todos, y la verdad siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé".