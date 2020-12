La hija de "La Chiqui" reveló cómo será la vuelta de su madre a la televisión.

Mirtha Legrand volverá a sus históricas "mesazas" el sábado 19 de diciembre y Marcela Tinayre anticipó la esperada grabación con la que El Trece busca dar el batacazo de rating. Con un programa especial para cerrar el año, abuela y nieta (Juana Viale) serán las conductoras. "Está preocupada porque el virus no se fue", advirtió su hija Marcela.

En diálogo con Catalina Dlugi ("Agarrate Catalina", La Once Diez), la conductora de Net TV afirmó: “Mi madre viene mucho a mi casa, estamos mucho juntas, aclaro que al aire libre, y ella está deseando volver al programa. Celebro que Juana esté en su lugar y al frente de 'La noche' y 'Almorzando' porque al fin salió del estigma de ser 'la nieta de'".

Además, Tinayre remarcó que su madre "está preocupada porque el virus no se fue, pero creo que la vuelta la va a rejuvenecer mentalmente y físicamente”. Y sostuvo: “Me llamó Nacho y me dijo preparate que la semana que viene haces los programas vos, después me llama y me dice que era población de riesgo".

"Fue muy sabio todo, lo que sucede conviene. La gente descubrió a Juana, su humor, su ternura, está informada", expresó Marcela Tinayre, sincerándose en torno a Nacho Viale y la oportunidad que se le presentó a Juana. "No es solo una chica bonita, se metió en un mundo híper complicado. Ella lo desafió todo y eso hizo que la gente la descubra”, finalizó.

Recientemente, Mirtha Legrand hizo su primera aparición pública después de ocho meses. La conductora de 93 años asistió a un evento organizado por la revista Gente en el Museo Nacional de Arte decorativo y formó parte de la producción de tapa de Los personajes del año.

"Claro que a la gente también la extraño porque siempre me saluda, es muy cariñosa y me manda besos. Tengo los dedos mochos de tanto WhatsApp", admitió Legrand a Revista Gente y contó que siempre suelen manarle mensajes de felicitaciones, que se intensificaron en los últimos días debido a la emisión de La noche del Diez, en donde se la vio en una entrevista con Diego Maradona. "Fue un programa muy lindo que hice con Diego", recordó Mirtha.