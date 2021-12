Marcela Feudale filtró audios fuertes con Tinelli: "Me va a doler"

La histórica locutora de ShowMatch reveló material inédito. Marcela Feudale se refirió a su no participación en la edición 2021 del programa conducido por Marcelo Tinelli.

Su ausencia se notó en cada tanda publicitaria, cada vez que ShowMatch se iba "al corte". La voz de Marcela Feudale no estuvo presente en el programa conducido por Marcelo Tinelli este año, por lo que la histórica locutora dejó un vacío que no fue fácil de suplir. En cuanto a su ausencia, la protagonista reveló audios inéditos de una charla que mantuvo con el "Cabezón" confirmándole que no estaría en el staff para preservarse del coronavirus.

"Me da mucho dolor, pero no voy a poder estar el 10 de mayo. Yo quiero vacunarme antes. En realidad tengo mucho miedo. Se me ocurrió decírtelo, para ver si me podés bancar poniendo a otra persona mientras tanto", dijo Marcela Feudale, quien compartió este audio en una entrevista con El método Rebord. A su vez, la locutora le expresó a Tinelli: "Y si no lo podés hacer, porque no lo querés hacer, no hay ningún problema, lo asumo como tal. Te voy a seguir queriendo siempre mucho, me va a doler en el alma no estar en el programa"

Luego, Feudale pasó en el aire de la nota la respuesta de Tinelli mediante un audio de WhatsApp: "Hola, Marce querida, ¿cómo estás? Bueno, primero gracias por decírmelo. Me imaginé algo de esto que me estás diciendo, algo me habían dicho los chicos". De esta forma, Marcelo confirmó el rumor que ya tenía dando vueltas en su cabeza y accionó rápido: ShowMatch tiene y tuvo otro locutor que suplió a Feudale.

El enojo de Marcela Feudale con la prensa: "Inventar algo que no existe"

"No hay nada, por eso digo: cuántas veces perdemos los argentinos el tiempo, con esto, en inventar algo que no existe y en tantas otras cosas que son más graves. Yo llegué a ver programas que sacaban de contexto las cosas que yo decía", exclamó Marcela Feudale, sobre informaciones que indicaban un supuesto alejamiento de Tinelli por motivos conflictivos.

En este sentido, la locutora agregó: "Pusieron 'Marcela Feudale no lo puede ver a Tinelli' y en realidad no lo podía ver, yo le expliqué al tipo que me hizo la nota, no tengo cable en la cocina y el programa iba a las 9 de la noche y a esa hora yo estoy morfando. Me llamaban de programas para que yo hablara mal de Marcelo. No lo haría jamás, es la persona con la que trabajé en mis últimos 30 años".