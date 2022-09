Luli Romero negó su amorío con L-Gante pero un detalle la desmiente

Luli Romero, la bailarina de L-Gante, enfrentó las versiones de romance con el cantante tras el video que se filtró de los dos saliendo de un hotel.

L-Gante despertó una gran polémica en las redes sociales luego de que se viralizara un video suyo saliendo de un hotel con una de sus bailarinas, Luli Romero. Después de varias especulaciones, la joven rompió el silencio.

Aquel clip despertó un gran revuelo en las redes ya que L-Gante está en pareja con Tamara Báez, con quien comparte a su hija Jamaica. Esta no es la primera vez que salen a la luz rumores de infidelidad por parte de Elián Valenzuela, pero la filtración de este video fue prueba suficiente para que cientos de usuarios apuntaran en su contra.

Apenas se filtró el video, Luli publicó en sus redes: “Me están escrachando saliendo del telo con L-Gante. Mátenme”. Si bien los allegados de L-Gante niegan que este video sea real, hay un dato clave: las personas que se ven en el clip tienen exactamente el mismo vestuario que usaron en un videoclip que habían filmado juntos horas atrás.

Historia publicada por Luli Romero en su cuenta de Instagram.

Luli Romero habilitó un juego de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y le puso fin a las especulaciones luego de que un usuario le preguntara: "¿Estuviste con algún artista de los que trabajaste?". En respuesta, la bailarina apenas emitió un "no". Sin embargo, estas versiones siguen circulando e incluso Tamara Báez dio a entender que están pasando por una crisis.

Los llamativos posteos de Tamara Báez sobre su crisis con L-Gante

Luego del video que se filtró del creador de la cumbia 420 saliendo de un hotel con Luli Romero, Tamara Báez compartió una llamativa frase en su cuenta de Instagram que dio un indicio de crisis: "Yo doy mucho porque soy mucho. Me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso. Si quieren fallarme que me fallen, pero aquí no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar”.

Durante los días posteriores, Tamara se limitó a compartir fotos con su hija Jamaica y varias seguidoras le dejaron comentarios como "amo tu tranquilidad, entendiste todo, lo primero es tu hija y nada más". En respuesta, la joven le puso a la usuaria: "Obvio, chicas. Yo brillo con mi hija y por mi hija. Lo demás es gilada". Días después, la actual pareja de L-Gante publicó una foto con su abogado, Juan Pablo Merlo, bajo el texto: "Ultimando detalles". Si bien no especificó el motivo de su consulta, todo apunta a que estaría tramitando su separación del cantante.