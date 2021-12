La sorpresiva confesión íntima de Luisana Lopilato con Michael Bublé

Luisana Lopilato y su sorpresiva revelación íntima con Michael Bublé

Luisana Lopilato sorprendió a sus millones de seguidores a lo largo y a lo ancho del mundo después de una revelación inesperada en las redes sociales. La actriz y modelo argentina de 34 años apeló a su humor y a su doble sentido habituales para lanzar un testimonio filoso con respecto a su relación cotidiana con su marido Michael Bublé.

La ex Rebelde Way, entre otros programas de televisión nacional, se refirió a algunos detalles de la vida íntima con el cantante canadiense de 46 años, con quien se casó en 2011 y tuvo tres hijos: Noah Bublé (8), Elías Bublé (5) y Vida Amber Betty (3).

Desde hace algunos meses, la ex Casados con hijos está instalada en la Argentina por cuestiones laborales junto a su familia. Al ser ella tan activa en las redes sociales, decidió grabar toda su estadía en el país que la vio nacer y empezar así a subir todo dividido en partes a su canal de Youtube, donde habló sobre su esposo de una manera tan particular y picante que hizo estallar a los fanáticos.

Como parte de las filmaciones, ambos crearon una sección que se llama "Top Secret" y, sin ningún tipo de filtro, la rubia dijo: "Tengo fotos hot de mi marido". Todos los que estaban presentes se empezaron a reír y siguieron con las preguntas, mientras que casi al instante se pudo observar cómo la hermana de Darío Lopilato se preparaba para el inicio de la filmación de la película Pipa, que mayormente se desarrollará en Jujuy.

Luisana Lopilato deja argentina tras el COVID positivo y vuelve a Canadá

Luego de la finalización de la grabación del largometraje en Sudamérica, la joven artista regresará al país en el que vive junto con Bublé. A pesar de haberse contagiado de coronavirus y de haber estado aislada durante varios días, sus médicos la autorizaron a tomar un avión hacia el norte del continente para retornar allí con normalidad.

Se casaron el 31 de marzo de 2011 por civil en la ciudad de Buenos Aires, mientras que el 2 de abril del mismo año fue la boda religiosa y el 31 de mayo se llevó a cabo el segundo casamiento en Canadá.

El 27 de agosto de 2013 nació el primer hijo del matrimonio, Noah, precisamente en Canadá. En tanto, el 22 de enero de 2016 llegó a este mundo Elías en el mismo país y, ya en noviembre de 2016, su hijo mayor Noah fue diagnosticado con cáncer de hígado, una grave enfermedad que logró superar poco a poco. Por último​, el 25 de julio de 2018, nació la tercera hija de ambos, a la que llamaron Vida.

Luisana Lopilato y Michael Bublé: cuándo, cómo y dónde se conocieron

Ambos artistas se conocieron en 2008, cuando el norteamericano estuvo en Buenos Aires para brindar un concierto en el Teatro Gran Rex, espectáculo al que acudió ella. Bublé estaba en un gran momento de su carrera e incluso era la portada de distintas revistas en el mundo, según señaló el portal La República.

"Me compré las entradas y lo fui a ver. Yo tocaba el saxo y me encantaban sus canciones, un chico de la discográfica me preguntó si me quería sacar una foto con él. Yo no hablaba ni una palabra de inglés y él nada, nada de español", recordó varias veces Lopilato.

“Nunca me pasó con nadie lo que me sucedió cuando la vi, había una conexión especial...”, reconoció también Bublé públicamente acerca del inicio de un vínculo amoroso que se sostiene hasta la actualidad, más de 13 años después de ese momento.