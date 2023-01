Luisana Lopilato y Michael Bublé separados: los motivos de la angustiante decisión

En medio de un exitoso presente laboral para la actriz, el cantante tomó un rotunda decisión sobre el futuro de su relación amorosa.

En medio del éxito con localidades agotadas de la obra de teatro de Casados con Hijos, Luisana Lopilato y Michael Bublé tomaron la angustiante decisión de separarse. La pareja dio a conocer los motivos de este distanciamiento y contaron cómo continuará su rutina familiar a partir de ahora.

Hace unos días atrás, se estrenó en el Gran Rex la adaptación teatral de Casados con Hijos, la famosa serie de comedia que triunfó a principios de los 2000 y que se convirtió en un clásico de la televisión nacional. A años de la finalización de esta serie, el formato regresó de forma renovada a los escenarios y volvió a reunir a casi todo el elenco original, entre ellos, Luisana Lopilato. Por este motivo, la pareja tomó la decisión de separarse.

Aunque si bien el cantante canadiense vino unos días a acompañar a su esposa en este importante proyecto, luego de unas semanas en Argentina regresará a Canadá y se separará por tiempo indeterminado de Lopilato. Según trascendió, el intérprete de It's Beginning to Look a Lot Like a Christmas, tiene varios compromisos laborales que cumplir y volverá a su país natal en el transcurso del verano argentino.

Al parecer, Bublé dejará a sus cuatro hijos con Luisana y regresará a Canadá por tiempo indeterminado. Mientas tanto, la actriz continuará con sus compromisos en Argentina, ya que la espera una extensa temporada de verano en el país con el éxito de Casados con Hijos.

Insólito: Bublé dijo que sin Luisana Lopilato "sería una estrella más grande"

Michael Bublé fue tendencia por sus dichos polémicos en torno a la familia que formó con la actriz argentina Luisana Lopilato. El cantante canadiense repasó su vida artística que comenzó en el año 2003, pero sorprendió a todos por una frase en particular.

A través del ciclo That Gaby Roslin Podscat, Michael Bublé estuvo para contar numerosos detalles de su vida íntima y artística, pero se volvió viral uno de sus testimonios. "Si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande", lanzó.

El cantante dijo que ese detalle se lo hizo saber su mánager, en referencia a los cambios que tuvo que hacer luego de contraer matrimonio con Luisana Lopilato en el año 2011. "No podés hacer las dos cosas con éxito. Relativamente, podés tener éxito, pero creo que uno siempre sufre", agregó.

Las redes sociales ardieron tras las polémicas declaraciones que aseguraron que sería más exitoso sin familia ni hijos. "Mi mánager siempre me dice que no es difícil tomar las decisiones, es difícil vivir con las consecuencias de esas decisiones, así que ¿podés vivir con las consecuencias de eso? Si ponés a tu familia primero va a perjudicar nuestra carrera en esos países. Y, por supuesto, para mí fue difícil", consideró Bublé.

Durante la charla, manifestó que la decisión tomada fue poner como prioridad a su familia y que en algunos países no logró la fama que él quería. El vínculo con Lopilato nació en el año 2008, cuando la recibió en su camarín posterior a un show en Buenos Aires.