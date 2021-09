Luciano Castro y Sabrina Rojas tuvieron un impensado reencuentro tras su separación

La pareja se mostró unida en una historia de Instagram. La actriz compartió un video donde se ve a su ex pareja junto con su hija.

Sabrina Rojas compartió en su cuenta de Instagram una imagen que dejó entrever cuán cercano es su vínculo con Luciano Castro. La celebridad demostró que el actor cumple con su rol de padre al igual que cuando estaban juntos, al publicar un video junto con su hija. A pesar de la ternura del posteo, se pudo ver cierta tensión entre el artista y la niña.

“Estudian y se pelean. Enojadísima. Ella no quiere más”, escribió Rojas en las imágenes que compartió en sus historias de Instagram, donde se pudo ver a Castro mientras estudiaba junto con su hija, quien estaba aburrida y ya no quería estudiar más. Lejos de dar el brazo a torcer, el actor insistía en la importancia del estudio y se sentó junto a la niña para ayudarla a entender las asignaturas escolares.

Recientemente, Rojas develó cómo tomó Luciano Castro su nueva relación con el Tucu López, en diálogo con Intrusos, y lanzó: “Esas son cosas que quedan para nosotros. Entre nosotros hay mucho diálogo, mucho amor y esta todo re bien. Ya empezamos con los ensayos, dentro de poco estrenamos con Desnudos, está todo en armonía”. Y agregó: “Somos dos personas separadas que no nos debemos nada, que tenemos las cosas en claro. Y por eso yo también me puedo permitir vivir mi presente con esta liviandad, porque no tengo nada ni a nadie a quien rendirle cuentas porque nadie me las pide, y así tiene que ser. Hoy la separación es definitiva, pero seguimos siendo familia, siempre”.

Los motivos de la separación de Sabrina Rojas y Luciano Castro

Hace algunos días, la actriz se expresó sobre cómo fue la ruptura con su ex pareja y aseguró que lucharon hasta última instancia. “Me doy cuenta de que al padre de mis hijos le di muchas más oportunidades que a cualquier amor y cuando no fluye lo mejor es parar. Fueron muchas charlas. No hubo una propuesta, sino una conclusión en conjunto. Muchas veces uno lo evita y se estira todo por la familia, pero está bueno poder sincerarse”, enunció.

“Al tener una familia de por medio, se intenta una y mil veces, pero cuando eso ya no da para más hay que buscar la manera de seguir siendo una familia, pero separados”, continuó Rojas y cerró: “Si él levanta el teléfono y me dice que necesita algo, voy a ser la primera en estar y sé que es recíproco. No nos soltamos la mano. Va a haber amor toda la vida porque es el padre de mis hijos”.