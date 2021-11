Luciano Castro, a un lado: el mensaje de Flor Vigna para su ex

La bailarina recordó su relación con Nicolás Occhiatto e hizo revelaciones sobre su vínculo.

Flor Vigna decidió dejar de lado por un rato su noviazgo con Luciano Castro para referirse a la relación de años que mantuvo con Nicolás Occhiatto. En su descargo, la bailarina hizo saber al público todos los pormenores del amor que nació en el programa de entretenimiento de El Nueve, Combate.

“Esta primera canción es la letra más pícara que escribí. Y no es autorreferencial ni dedicada a mi ex pareja. Habla particularmente de mirar por el retrovisor, observar para atrás y ver que ese lugar o persona o trabajo ya te queda chico. Es verlo desde otro punto de vista, ese algo que antes pertenecía a tu presente y ahora decir ‘yo no vuelvo ahí”, comenzó su descargo Vigna, en alusión a la letra de su canción Uy.

En cuanto a la relación con su ex pareja, la ganadora de Bailando por un sueño detalló: “Con mi ex nos queríamos ayudar en nuestros proyectos pero, al fin y al cabo, no terminábamos cumpliendo los sueños propios. Así que cuando cortamos, todos esos meses que estuve sola tuve más tiempo para darle y darle a lo mío. Y cuando lo conocí a ‘Lu’ ya lo conocí desde otra parada”.

La artista continuó su discurso, en diálogo con Caras, y expresó: “Es un momento en el que una se descubre más parada sobre sí. Me siento más independiente o más realizada y eso también me hace amar desde ese lado”, en alusión a su presente amoroso con Luciano Castro. Y agregó: “Justo está recontra realizado entonces es como que cada uno tiene lo suyo tan fuerte que después, en el amor, solamente queda hacerse bien. Yo lo que espero es que nos sumemos mucho”.

Flor Vigna sobre su carrera musical

“La música me apasiona, me toca y me toma mucho. Y trabajar con amigos está bueno porque estamos dispuestos a crear a toda hora y en todo lugar. Este primer tema, que lo hicimos con mi mejor amigo que es músico, lo veo como parte de una obra que fuimos creando juntos y creo mucho en eso. Por ahí, si me preguntas si creo en mí para cantar como Céline Dion, no sé si eso me entusiasma. Me entusiasma la filosofía y todo lo que plasmamos, en la letra, las melodías y el estilo que logramos”, expresó Flor Vigna en el mismo reportaje, en alusión a su gran vocación por la música.