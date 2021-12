Luciana Salazar y el insólito canje para su hija Matilda: "Ya me exige"

Luciana Salazar reveló en Instagram el insólito canje que podría hacer para el regalo de cumpleaños de su hija Matilda.

Luciana Salazar sorprendió a sus casi dos millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram (@salazarluli) al revelar el increíble pedido de su hija Matilda para su cuarto cumpleaños, que será el miércoles 15 de diciembre de 2021. La modelo, bailarina y actriz de 41 años se sinceró y aportó los detalles al respecto a través de una historia en la red social que más utiliza.

En las diferentes aplicaciones, quien participó en reiteradas ocasiones de ShowMatch La Academia (El Trece) muestra el día a día de la pequeña, a la que tuvo gracias a un vientre subrogado conseguido en Estados Unidos. De hecho, Matilda ya es una influencer debido a que desde que nació su madre le creó un perfil de "Insta" para publicar sus fotos y videos. El feed ya tiene más de 300 mil seguidores, pendientes de su imagen y de los vestidos que "Lulipop" le elige para cada evento.

El insólito canje de Luciana Salazar para el cumpleaños de su hija Matilda

Si bien la protagonista quiso disimular, la "storie" en Instagram fue muy evidente y quienes están al pendiente de ella no se la dejaron pasar. Todo comenzó cuando "Luli" posteó: “El miércoles es el cumple de mi amada Matilda y me pidió un vestido largo con una capa que llegue al piso”.

Entonces, como la modelo remarcó luego "el poco tiempo" que tiene para encontrar tal vestido, muchos usuarios de la app entendieron que estaba dando a entender que quería que alguna marca le hiciera llegar la prenda para la nena a su casa, con la habitual publicidad online a cambio.

En este contexto, la expareja de Martín Redrado organiza una súper fiesta para sorprender a la pequeña en su jornada más especial. En 2020, el festejo debió ser al aire libre y con pocos invitados como consecuencia de la pandemia de coronavirus. No obstante, todo indica que este 2021 el panorama será mucho mejor por las nuevas medidas sanitarias, luego de que los contagios bajaran considerablemente gracias a las vacunas aplicadas.

La última pelea entre Salazar y Redrado

En diciembre de 2020, el economista se separó de su novia "Lulú" Sanguinetti y en los medios dedicados a la farándula se informó que el motivo habría sido que ella le propuso convivir y él no quiso. No obstante, en Polémica en el Bar (América TV), "Lulipop" explotó y se descargó casi entre lágrimas: “Él se separó de su ex por mí, se lava las manos y no quiere decir la verdad”.

“Se separó por mí, porque era incompatible tener una relación de pareja y tener al mismo tiempo una relación conmigo y con mi hija a escondidas. Ni yo ni mi hija tenemos por qué ser escondidas. No le hacemos mal a nadie”, se fastidió Luciana.

Apenas pocos días más tarde, Salazar expuso en sus redes una captura de un mail en el que Redrado intentaba arreglarse con ella. “Hola ´Luli´, ya está reservado el (hotel) Trump. Me encantaría que cenemos la noche de Reyes”, le pedía él en ese momento, aunque ella no aceptó dicha invitación.