Luciana Salazar fue lapidaria con Scaloni tras la derrota argentina en Qatar: "En la pizarra"

Luciana Salazar atendió durísima a Lionel Scaloni tras la derrota argentina ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022.

Luciana Salazar sorprendió con una filosa crítica a Lionel Scaloni tras la inesperada derrota de la Selección argentina en el debut del Mundial de Qatar 2022. "En la pizarra", analizó la ex Showmatch al finalizar el encuentro del combinado nacional ante Arabia Saudita en su cuenta de Twitter, donde también opinó en el transcurso del partido.

La caída del seleccionado que dirige técnicamente Lionel Scaloni ante Arabia Saudita en el debut argentino en el Mundial de Qatar sin dudas sorprendió a todo el mundo. Y las redes sociales se llenaron de lamentos, memes y las más variadas opiniones sobre qué sucedió para que la Selección Argentina perdiera en su estreno y hasta qué deberá hacer para clasificar a los octavos de final.

Una de las figuras que sorprendió dando su veredicto fue nada menos que Luciana Salazar, reconocida hincha de River Plate. Ya durante el partido la modelo empezó festejando el gol argentino en su perfil de Twitter y hasta marcó algo de la estrategia del combinado árabe: "Arabia tiene adelantada toda la defensa".

En otro posteo, Salazar pidió que Scaloni hiciera cambios y remarcó que Arabia Saudita era el rival "más fácil del grupo". Pero lo más picante de Luciana Salazar llegó cuando el partido entre Argentina y el conjunto árabe estaba cerca de finalizar. "Más allá de como termine este partido se lo gano en la pizarra Renard a Scaloni", apuntó filosa la actriz contra el director técnico argentino.

Muy compenetrada con las chances de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, Luciana también vio el encuentro entre México y Polonia que terminó en un empate sin goles. "Dios, el sábado va a ser un partido no apto para cardiacos!!! Con el hambre que van a salir los Mexicanos también", vaticinó Luciana Salazar en sus redes sociales.

El enojo de Luciana Salazar con Intrusos

La modelo se mostró enfurecida con Flor de la V y el equipo de Intrusos hace algunos meses por el tratamiento que le dieron al tema de su hija desde el ciclo de América TV. "El grupo América TV me nombra a mí solo para fantochadas y no habla de lo verdadero, que es el embargo de la Justicia a Martín Redrado por no cumplir con los derechos de una menor. Para lo que les conviene me tienen censurada. Vergüenza Intrusos", escribió en una de sus publicaciones de su cuenta de Twitter, indignada.

"Sus propios periodistas me dijeron que me tienen censurada con el tema Redrado y mis pleitos judiciales. A ver si mañana me llaman y me dan el espacio para poder hablar de un tema tan serio", cerró Salazar.