Luciana Salazar dijo lo que todos piensan de Yanina Latorre: "Se comió"

Luciana Salazar ubicó fuerte a Yanina Latorre.

Un nuevo choque mediático volvió a enfrentar a Luciana Salazar y Yanina Latorre. El disparador fue la difusión de una imagen adulterada en redes sociales que involucraba a Matilda, la hija de la modelo, y que terminó desatando un fuerte descargo público en la cual la modelo le dijo de todo a la famosa panelista.

Todo comenzó cuando Latorre compartió en X (ex Twitter) una imagen de Salazar junto a su hija acompañada por la frase “las sisters”. A partir de ese posteo, la conductora cuestionó el contenido y lo calificó como “demencial”. Sin embargo, poco después quedó en evidencia que la imagen no era original: se trataba de un montaje realizado por una usuaria de la red social y no de una publicación real de la modelo.

Tras la viralización del posteo falso, Salazar salió al cruce sin filtros y apuntó directamente contra la conductora. “No solo se comió un fake ‘la vocera’, sino que sigue violando la cautelar que tiene Matilda (delito penal)”, escribió, visiblemente molesta por la situación y por la exposición de su hija. En el mismo mensaje, la modelo volvió a ligar el accionar de Latorre con su postura pública frente a Martín Redrado, en el marco del conflicto judicial que mantienen desde hace años. “¿Se dan cuenta por qué lo defiende a Redrado? Los dos vulneran los derechos de los menores”, sostuvo, elevando el tono de la acusación.

Un enfrentamiento que no se apaga

Lejos de cerrar el tema, Salazar remató su descargo con una frase que rápidamente circuló en redes y generó repercusión: “Se juntaron el hambre y las ganas de comer. La hostigadora de menores”. El mensaje reavivó el debate entre seguidores y volvió a instalar el conflicto en la agenda del espectáculo