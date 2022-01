Lourdes Sánchez y su nueva filosofía de vida tras estar "cerca de la muerte"

Luego de haber pasado por un terrible diagnóstico de salud, Lourdes Sánchez aprendió a mirar la vida de otra forma.

En el 2019, Lourdes Sánchez, la esposa de El Chato Prada, sufrió uno de los episodios más complicados de su vida: sufrió una infección en su cuerpo que la llevó a estar al borde de la muerte. Así fue, luego de este episodio, la bailarina tuvo un gran cambio en su filosofía de vida sobre el cual se sinceró recientemente.

En diálogo con el ciclo radial Soy tan Biutiful, se mostró muy seria sobre el tema y comentó el gran trauma que había pasado luego de su intervención quirúrgica. "Me tuvieron que extirpar las trompas de falopio y el apéndice", comentó Sánchez sobre la fuerte infección que sufrió su cuerpo, asimismo, también expresó cómo cambió su perspectiva de vida desde aquel terrible episodio en su vida.

"Es la típica de cuando escuchás 'estuve cerca de la muerte y empecé a ver la vida de otra manera'. Todavía recuerdo esa primera vez que salí del sanatorio que me pegó el sol y agradecí, que te toque el sol en la cara, mirar al cielo, las nubes... Lo cuento y me da piel de gallina", contó con mucha sinceridad la pareja del famoso productor de Showmatch, por lo que ahora decide ver su vida de otra forma y no enfocarse en lo que perdió.

"Estar caminando en la calle, una cosa totalmente común y que lo hacemos todos los días, lo valores de otra manera, sin dudas. Estuve como diez días, fueron bastantes porque, encima, después de la operación me sentía muy mal", cerró Lourdes Sánchez sobre el tema. Sin dudas, este episodio marcó un antes y un después en su vida, y aunque a veces la artista lo recuerde con angustia, sabe que fue muy afortunada en poder mejorar y salir sin mayores problemas.

Cuál fue el problema de salud que afectó a Lourdes Sánchez

En diálogo con el mismo ciclo radial, Lourdes relató el terrible episodio que inició como un simple dolor y que desembocó en una situación en donde se disputó entre la vida y la muerte.

"Me asusté mucho. Todo lo que tomaba me hacía sentir mal, ya estaba consciente y me preguntaba si iba a estar bien. Entré al quirófano pensando que iba a ser una cosa y cuando me despierto me dicen que casi me muero", contó la artista.

Asimismo, la bailarina también comentó que "fue un momento muy duro". "El Chato fue el que peor la pasó porque tuvo que tomar la decisión y le dijeron que le tenían que hacer eso a su mujer y que tenía que autorizarlos. Y le decían que si no me sacaban las trompas me moría", finalizó sobre el tema.