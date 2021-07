Los Mammones: Tenso encuentro entre Graciela Alfano y Silvina Escudero

La exvedette y la bailarina, se cruzaron cara a cara en Los Mammones y protagonizaron un incomodo momento durante el backstage

Se conocieron imágenes inéditas del tenso cruce entre Graciela Alfano y Silvina Escudero en el backstage del programa que conduce Jey Mammón. En el video, que dieron a conocer desde Intrusos, se ve a la bailarina cuando llegó al estudio para grabar el programa, donde ya se encontraba Alfano, pero el saludo no fue automático.

Mientras las cámara del programa de AmericaTV captaron la llegada de Escudero, se podía ver a la exvedette tomando un café con el equipo de producción. Unos minutos después, Silvina se acerca al set de grabación para dejar sus objetos y recién en ese momento saluda a Graciela, que ya había notado su presencia, unos minutos antes.

Lo cierto es que en las imágenes se las puede ver a las mediáticas muy tensas por el rencuentro en los estudios de América, luego de la histórica polémica que causó la separación de Alfano con Matías Alé y su posterior relación con Escudero.

Pese al mal momento que vivieron durante el backstage, ayer se emitió el programa que fue grabado con anterioridad, donde se las pudo ver a ambas más relajadas y disfrutando de la edición. Pero, como era de esperar, el programa no terminaría sin que el conductor le preguntara a Graciela por su vinculo con la panelista de Los Mammones: "¿Te puedo hacer una pregunta pendiente?", arremetió Jey.

En ese momento, Graciela quiso esquivar la pregunta pero se puso en evidencia: "Vos queres hacer la pregunta y yo quiero cantar cualquier cosa, imagínense los nervios que tengo", expresó.

Luego el conductor le consultó por su relación con la bailarina y Alfano aclaró que nunca tuvo un problema con Escudero, pero que si lo tuvo con su ex pareja, Matías Ale. En ese sentido, Graciela se sinceró y aseguró: "Yo me hice la banana, cuando estas muerto por adentro pero yo me decía 'Soy la mejor de todas'. En ese momento yo sufría realmente mucho".

Por otro lado, se refirió a como atravesó su separación con Alé y lanzó una critica a ShowMatch, ya que fue el programa donde se conoció toda la polémica: "La separación fue un esperpento y fue un esperpento el programa donde estuve después y ocasionalmente estaba Silvina".

Por su parte, Escudero comentó que Graciela ya le había ofrecido unas disculpas, hace algunos años atrás en otro programa y advirtió: "Yo la pasé muy mal también en esos momentos, pero yo no tenia nada que ver, era un tema de ellos", concluyó.

La guerra entre Alfano y Escudero

El conflicto entre las mediáticas se originó hace más de 10 años, luego de la separación de Graciela Alfano con Matias Alé, quienes mantuvieron una larga relación que finalizó en 2008. Luego de la ruptura, Alé comenzó un vinculo con la bailarina con quien participó del programa conducido por Marcelo Tinelli y donde el conflicto tomó relevancia para la prensa.