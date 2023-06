Lo dijo: Alejandro Fantino decidió contar la verdad de lo que pasó con Luciano Pereyra

Alejandro Fantino decidió hacerle frente a los rumores y contó toda la verdad. Qué dijo el periodista sobre su vínculo con Luciano Pereyra.

Alejandro Fantino es uno de los conductores más importantes de la República Argentina. Es por eso que su vida privada también es de importancia para los amantes de la farándula y el mundo del espectáculo, y en este sentido los rumores de romance con Luciano Pereyra protagonizaron gran parte de los chimentos durante mucho tiempo. Al respecto, el relator deportivo decidió contar la verdad.

“Es parte del fútbol haberme hostigado por mi supuesta homosexualidad. Yo a mi masculinidad no la tuve que construir, porque se me fue construyendo ella”, manifestó Alejandro Fantino, hace algunos años en el programa Infama. Luego, el conductor reveló por qué se lo vinculó con Luciano Pereyra en más de una oportunidad.

Sin dar vueltas en el asunto, Alejandro Fantino se explayó sobre su vínculo con Pereyra: “Luciano venía mucho a pescar a Sauce Viejo, después vino varias veces más, se hizo muy amigo de mi papá, venía con sus amigos, tenía una bandita de Luján muy macanudos. Alguien habrá dicho 'estos dos encubren una relación'. En algún momento me hinchaba las pelotas, pero después me puse a analizarlo y no hay ninguna referencia a eso y a la duda que muchos tenían”.

“En San Lorenzo me gritaban ‘puto, puto, puto’. Cerraban los deditos como que me garchab* a Luciano y a Bastia. Los cité a los tipos y se quedaron esperando y me re mataron a trompadas en el estacionamiento de manera violenta”, sentenció Alejandro Fantino. De este modo, los rumores quedaron echados por tierra.

Fantino dijo lo que nadie sabía de su renuncia a ESPN y América TV

Alejandro Fantino es uno de los conductores más populares de la televisión. Sin embargo, a finales del año pasado abandonó sorpresivamente sus programas en ESPN y América TV. Desde entonces, los motivos de esa drástica decisión fueron un misterio, pero en las últimas horas salieron a la luz.

El animador hoy está centrado en Neura, su medio digital que combina la radio y el streaming, donde puede tratar los temas que desea sin demasiadas presiones. De todos modos, cada tanto es invitado a diferentes ciclos, como ocurrió días atrás cuando visitó a su amiga Romina Manguel y develó por qué le dio otro rumbo a su carrera.

Cuando le consultó sobre un posible regresó la pantalla chica, Fantino contundente. "Me han llamado para hacer cosas en la tele que no van con lo que tengo ganas de hacer", afirmó y agregó: "Ojalá fuera la tele y volviera a la tele, pero y dónde está la oferta y cómo hacen para darme algo que no está”. A continuación reveló el factor decisivo que lo hizo abandonar la televisión: “Hace mal Ibope, deja a la gente sin trabajo, que además no es real. La echan a ella porque Ibope dice que mediste menos que la competencia, es injusto". "Si vamos a medir, midamos bien", reclamó. Y subrayó: "Por eso no estoy en la televisión abierta”, subrayó.